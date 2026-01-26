Igualdad eleva a cinco las asesinadas este año por violencia de género, tras confirmar un caso de Málaga

Archivo - Sede del 016.- MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Igualdad ha elevado a cinco el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 y a 1.348 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar un caso en la provincia de Málaga.

En este sentido, el departamento que dirige Ana Redondo ha informado este lunes de que la víctima fue presuntamente asesinada por su expareja este sábado 24 de enero, tenía 33 años y tres hijos menores de edad en común con el presunto agresor, contra quien existían denuncias previas por violencia de género.

El crimen machista ha ocurrido en Alhaurín el Grande (Málaga) y fuentes cercanas a la investigación han detallado que el hombre, de nacionalidad española, ha sido detenido este sábado en torno a las 11.40 horas tras entregarse en la prisión provincial de Málaga ubicada en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre.

Tras la confirmación de este caso, el número de menores huérfanos por violencia de género contra su madre ha ascendido a cinco en 2026 y a 509 desde 2013, cuando se empezaron a recopilar datos.

Según datos estadísticos del Ministerio de Igualdad, Andalucía cuenta con tres de los cinco asesinatos machistas de 2026. Además la comunidad andaluza fue la que más crímenes de violencia de género aglutinó el año pasado, con 14 de los 48 totales.

REDONDO AVISA: "CAERÁ TODO EL PESO DE LA LEY"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado en un mensaje en la red social X que "cada crimen es un fracaso colectivo" y ha avisado de que "caerá todo el peso de la ley" contra el presunto agresor, tras confirmar el caso de Málaga.

"Me duele profundamente confirmar el asesinato de Victoria. Cada crimen es un fracaso colectivo. Los asesinos deben sentir el rechazo absoluto de la sociedad y saber que no hay espacio para ellos ni impunidad: caerá todo el peso de la ley", ha indicado la ministra.