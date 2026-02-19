Igualdad pedirá a jueces y fiscales medidas para garantizar la efectividad de las pulseras para maltratadores

La Secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro (i); la ministra de Igualdad, Ana Redondo (c) y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez (d), a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad pedirá por carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía garantizar la efectividad en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras para maltratadores.

En este sentido, según han informado fuentes del departamento que dirige Ana Redondo a Europa Press, será la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género la que se encargue de enviar una misiva al CGPJ y a la Fiscalía para mejorar cuestiones que "dificultan" la efectividad de los dispositivos.

Por un lado, pondrá en conocimiento el "mal uso" de los dispositivos por parte de los inculpados, así como los incumplimientos de las obligaciones asociadas a esta medida judicial. En la misiva se subraya que "siempre se incoará procedimiento por quebrantamiento de condena", aunque se advierte de que "no siempre se hace", además de exigir la correspondiente responsabilidad por los daños ocasionados.

También recoge los supuestos en los que la distancia de prohibición de aproximación a la víctima es inferior a 350 metros, que es la distancia mínima recomendada para una capacidad de respuesta óptima del sistema. En esta línea, desde Igualdad advierten de que, a menos distancia, la capacidad de reacción es "muy complicada" para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) lleguen a tiempo para evitar agresiones.

"CONTINUAS ALARMAS" SI LA CASA ESTÁ EN EL ÁREA DE EXCLUSIÓN

De la misma manera, desde el Ministerio ponen de manifiesto los casos en los que el domicilio del inculpado se encuentra dentro del área fija de exclusión establecida judicialmente. Cuando se dan estas situaciones, explican, que el sistema operativo se tensiona, con "continuas alarmas" que llegan, tanto a las FCSE y a la propia víctima.

Finalmente, alertan de los casos en los que el nivel de cobertura es "deficiente" en las zonas donde residen o se encuentran habitualmente agresor o víctima. Así, avisan de que si no hay cobertura "no se puede garantizar la monitorización en todo momento de las posiciones de agresor o víctima, lo que es esencial para el funcionamiento del sistema".

La Fiscalía General del Estado afirmaba en su memoria anual correspondiente al 2024 que se habían producido "múltiples fallos" detectados con estos dispositivos telemáticos. Tras conocerse en septiembre del año pasado, la propia Fiscalía e Igualdad aseguraron que las víctimas "siempre" habían estado "protegidas".