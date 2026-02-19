El Consejo de Juventud lanza 'DemocraZia con Z' para estudiar la "desafección" y generar espacios más democráticos

Archivo - Dos personas usan el teléfono móvil, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud de España (CJE) junto a la iniciativa del Gobierno 'España en libertad. 50 años' han lanzado este jueves el proyecto 'DemocraZia con Z' que incluirá una investigación para analizar la "aparente desafección" juvenil, 14 eventos de reflexión y ocio, y recursos para generar espacios más democráticos en escuelas, entidades juveniles o clubs deportivos. El proyecto está cofinanciado con 1.908.710 euros por la Celebración de los 50 años de España en libertad y el CJE.

En concreto, con la investigación, que será principalmente cualitativa y esperan que arroje resultados el próximo verano, quieren analizar qué hay detrás de la "aparente desafección" de la juventud española, que siente que "el sistema no les está asegurando las condiciones para vivir unos presentes dignos" y estudiar el porqué del "preocupante" 17% de jóvenes que abogan por modelos no democráticos.

"Este proyecto lo que pretende es, a través de la investigación, ver qué hay detrás de esos datos y seguir trabajando para generar modelos y que esa gente joven que quizá se está saliendo del sistema diga: 'No, esto también me pertenece, esto también es mío y tengo que estar dentro, reivindicarlo'", ha explicado la vicepresidenta del CJE, Pilar Blasco, en un encuentro informativo, antes de la presentación pública del proyecto, que tendrá lugar este jueves a las 18:00 horas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y en la que está prevista la participación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Asimismo, quieren acabar con los estereotipos y reconocer a la ciudadanía joven como actor político de pleno derecho. "Centrar el debate en minorías antidemocráticas alimenta estigmas injustos e impide abordar las causas estructurales de estas reacciones", ha subrayado Blasco.

El proyecto también incluye la generación de recursos que estarán disponibles antes de que acabe el año en escuelas, espacios deportivos o entidades juveniles, entre otras. Por ejemplo, en los espacios deportivos, están valorando trabajar con fundaciones de equipos deportivos para llegar a los entrenadores de forma que cuenten con herramientas para gestionar el grupo a nivel convivencial o enfocar ciertos debates, más allá del entrenamiento.

En esta línea, la presidenta del CJE, Andrea González Henry, ha apostado por incluir "un módulo de democracia" en la formación al profesorado y en la formación de entrenadores deportivos.

OBLIGADOS A SOCIALIZAR EN EL MUNDO DIGITAL

Al mismo tiempo, con el proyecto 'DemocraZia con Z' buscan recuperar los espacios físicos frente a los digitales --donde se "radicalizan" los discursos--. "Los jóvenes nos hemos visto obligados a ir al espacio digital porque se nos ha quitado el espacio físico", han advertido, al tiempo que han subrayado que si "se aboga por generar esos espacios de convivencia, esa radicalización se corta".

A su vez, han insitido en la importancia de que los jóvenes dispongan de toda la información en relación a la memoria democrática y han puesto de relieve, entre otros problemas en el sistema educativo, que "el tema del franquismo se daba deprisa y corriendo" al final de curso. Según ha precisado Pilar Blasco, esto se suma al hecho de que en algunas familias hay una "ley del silencio" sobre este tema.

Por su parte, la comisionada de 'España en Libertad.50 años', Carmina Gustrán, ha defendido que "ha habido un cambio en las políticas públicas" y ha recordado que "tanto la ley de memoria democrática como la LOMLOE recogen que los currículos escolares tienen que tratar específicamente temas de dictadura, transición, represión, la guerra".

Además, ha avanzado que "hay conversaciones ahora mismo a nivel pedagógico sobre si sería conveniente cambiar el orden de los temarios" para que estos temas no queden para el final de curso. "Hablar de estos temas de memoria democrática en el aula no es adoctrinamiento. Lo que es ilegal es no hacerlo", ha aseverado Gustrán.