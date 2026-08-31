Igualdad y Protección Civil diseñarán un protocolo de emergencia migratoria tras la crisis de Ceuta

1113312.1.260.149.20260831173633 La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), comparece ante la Comisión de Igualdad del Congreso, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Igualdad y Protección Civil diseñarán un protocolo de emergencia migratoria con perspectiva de género tras la entrada masiva de extranjeros el 30 de julio en Ceuta.

"La experiencia de Ceuta ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un protocolo estable de actuación ante emergencias migratorias que incorpore específicamente la perspectiva de género y la protección frente a la violencia contra las mujeres. Una línea de trabajo que ya estamos realizando conjuntamente con Protección Civil", ha asegurado la ministra en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

El objetivo, ha apuntado, es que ante futuras emergencias puedan activarse los recursos de prevención, detección, atención y protección "desde el primer momento y con la máxima eficacia".

Igualmente, ha explicado que Igualdad avanza en la puesta en marcha de una unidad multidisciplinar especializada en violencia contra mujeres y niñas integrada en la unidad de violencia sobre la mujer de la Delegación del Dobierno. "Queremos incorporar profesionales especializados en violencia contra las mujeres, migraciones, protección internacional, infancia e interculturalidad con perfiles de trabajo social, psicología y asesoramiento jurídico, entre otros", ha indicado.

De la misma manera, ha condenado las agresiones sexuales en Ceuta y ha informado que, según datos de la Fiscalía, al Ministerio le constan 21 casos, cinco con penetración y un intento no consumado. Así, ha detallado que cinco agresores están siendo investigados, dos magrebíes expulsados, dos españoles en investigación y un ciudadano europeo también está siendo investigado.

Redondo ha calificado los episodios de "hechos graves que exigen una respuesta firme, protección para las víctimas y la actuación ágil de la justicia" y ha subrayado que esta cobertura debe garantizarse por igual tanto a las mujeres migrantes en Ceuta como a todas las mujeres y niñas del conjunto del territorio nacional.

"La responsabilidad por una agresión es siempre de quien la comete y no puede extenderse al conjunto de las personas migrantes, criminalizando o demonizando a las personas por su procedencia o por el color de su piel. No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar y sembrar odio", ha recalcado.

NUEVE MENORES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE CRISIS

Igualmente, ha indicado que el Centro de Crisis 24 horas de Ceuta atiende a nueve menores víctimas de agresión sexuales. Además, ha añadido que el centro, financiado con Fondos Europeos transferidos por el Ministerio de Igualdad, se abrió en junio y cuenta en la actualidad con 14 plazas residenciales de corta estancia.

En esta línea, ha indicado que el objetivo del departamento que dirige en la crisis de Ceuta ha sido "identificar desde el primer momento las necesidades específicas de las niñas y de las mujeres adultas y garantizar una atención prioritaria cuando su situación de vulnerabilidad así lo requiera".

De este modo, la ministra ha defendido que el Ministerio ha estado presente "desde el primer momento", trabajando en coordinación con los ministerios y administraciones competentes para "garantizar la transversalidad de las políticas de igualdad y la incorporación de la perspectiva de género al conjunto de la respuesta institucional".

Igualmente, Redondo ha destacado la importancia de reforzar la atención a las mujeres y niñas en Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma. Entre las actuaciones destaca la apertura este lunes de un nuevo dispositivo de acogida en el complejo de la Hípica, con una capacidad aproximada de 320 plazas.

Según ha explicado la ministra, este espacio está concebido para ofrecer una acogida "segura" a las mujeres migrantes, garantizando el control de accesos, vigilancia, intimidad y derivación inmediata ante casos de violencia de género, agresión sexual o trata.

Por otro lado, la ministra ha hecho un llamamiento a la no violencia y ha avisado que "se puede defender una política migratoria seria y exigente sin alimentar el odio y el miedo", así como "reforzar la seguridad de las fronteras sin criminalizar a miles de personas migrantes que huyen del horror de la guerra o de la falta de oportunidades".

Durante su turno de réplica, ha cargado contra Vox tras sus plantones en las Conferencias Sectoriales de Juventud e Infancia para informar sobre menores migrantes. "Me parece de un cinismo y de una falta de absoluta que ni siquiera se dignen a participar de las reuniones donde todo el estado, las comunidades autónomas y el gobierno intentan resolver un problema", ha señalado.

En cuanto a Marruecos, Redondo ha señalado que "la clave es la diplomacia y el diálogo" y ha agregado que este país "ha sido, es y tiene que seguir siendo parte de la solución". "Las repatriaciones, las reagrupaciones familiares, dependen de Marruecos, y, en este momento, es una parte importantísima de las soluciones", ha argumentado.

Finalmente, ha avisado a Vox de que la libertad de expresión "tiene un límite" y se ha referido a las declaraciones del diputado José María Figaredo al llamar a "cazar" migrantes. "No ayuda nada. Empeora la situación y genera una violencia que puede ser una espiral de conclusiones inimaginables", ha afirmado.

Por su parte, la socialista Andrea Fernández ha calificado la situación que atraviesa Ceuta de "crisis poliédrica de alta complejidad" con un vertiente geopolítica y una vertiente humanitaria. Además, ha apelado a "la responsabilidad y a la solidaridad" de las comunidades autónomas.

Por el PP, Jaime de los Santos ha reprochado a la ministra que no haya viajado a Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de julio para conocer la situación de las mujeres y las niñas. Además, se ha referido a las ciudadanas de Ceuta, que ha dicho que están "aterrorizadas" y ha afirmado que "esta invasión están totalmente bajo el poder del reino de Marruecos".

ANULADOS DOS VIAJES DE REDONDO A CEUTA

La ministra ha respondido al 'popular' que ha tenido agendado el viaje a la ciudad autónoma en dos ocasiones, pero que, "finalmente, no se ha considerado". "Yo estoy a lo que sea más útil y ahí el que define en este momento la utilidad de los viajes y de quién viaja es el mando único", ha asegurado.

Mientras, María de los Reyes Romero, de Vox, ha criticado los recursos desplegados por el departamento de Redondo al considerarlos medidas "totalmente estériles" y ha exigido la dimisión de la ministra.

En cambio, la diputada Júlia Boada, de Sumar, ha urgido al Gobierno a coordinar el traslado inmediato a la Península de 500 niñas migrantes y ha preguntado si se están aplicando mecanismos de detección de víctimas de trata en la frontera en Ceuta.

Por parte de Junts, Pilar Calvo ha criticado la "falta de previsión" y la divergencia en las cifras oficiales ofrecidas por el Gobierno tras la crisis migratoria de Ceuta. Además, ha reclamado al Gobierno central que concrete el número de niñas migrantes que pretenden derivar a Cataluña y ha reafirmado la exigencia de que Cataluña asuma la gestión íntegra y el control de las competencias en materia de inmigración.

Finalmente, Nerea Renteria, del PNV, ha acusado al Gobierno de no haber estado "a la altura" de la crisis de Ceuta y ha alertado de una "fuerte tensión social" en la ciudad "con episodios violentos, miedo y discursos xenófobos". Mientras, Pilar Vallugera, de ERC, ha avisado al Ejecutivo que la falta de datos oficiales ayuda a fomentar el discurso de odio.