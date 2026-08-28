El Gobierno anuncia un acuerdo con Ceuta sobre nuevos espacios para la ubicación temporal de migrantes

Migrantes en la playa de Ceuta. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha anunciado un acuerdo con la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre un nuevo listado de espacios para la reubicación de los migrantes que permanecen sin alojamiento en la ciudad autónoma.

Según han informado fuentes de Moncloa, la decisión ha sido adoptada en la reunión del comité de situación celebrada este viernes y en la que participa el presidente ceutí Juan Jesús Vivas y el ministro de Política Territorial y Mando Único, Víctor Ángel Torres. Vivas ha anunciado para las 13,00 horas de este viernes una comparecencia pública.

El acuerdo sobre los espacios se produce después de que Torres advirtiera la necesidad de un consenso con el gobierno ceutí tras el rechazo a la propuesta de abrir alojamientos en polideportivos. "Si no hay acuerdo", ha avisado, no habrá "discusión posible".

Asimismo, todos los miembros del comité de situación han coincidido en la necesidad de condenar unánimemente la violencia para garantizar la convivencia en la ciudad de Ceuta. Y han desatado, para ello, la importancia de garantizar el reparto de alimentos a todas las personas en situación vulnerable.