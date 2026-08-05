Igualdad recaba datos del asesinato por presunta violencia de género de una agente de la Guardia Civil en Asturias

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MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad está "recabando datos" del asesinato por presunta violencia de género de una mujer agente de la Guardia Civil que ha sido tiroteada este miércoles por su expareja, también agente, en Llanes (Asturias).

"Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en Asturias", ha informado la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en la red social 'X'.

Los hechos han ocurrido este miércoles cuando una agente de la Guardia Civil de Llanes ha fallecido tras recibir un disparo de su expareja --también miembro del Cuerpo destinado en la Comandancia de Zamora-- en el cuartel de Llanes poco antes de las 13.30 horas.

En el mismo incidente, otro agente ha resultado herido grave por arma de fuego al intervenir en auxilio de la víctima, que se encontraba en el sistema Viogén.

Durante su huida, el autor ha abierto fuego contra otros efectivos presentes en las dependencias, quienes han repelido la agresión con sus armas reglamentarias. Como resultado de la intervención policial, el agresor quedó herido grave y ha fallecido posteriormente cuando recibía asistencia sanitaria en la ambulancia.