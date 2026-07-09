Igualdad recaba datos del caso de Mijas (Málaga) como presunto crimen machista que elevaría a 28 las asesinadas en 2026

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (d), junto con la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza (i) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos del caso de Mijas (Málaga) como presunto crimen machista que, de confirmarse, elevaría a 28 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.369 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del octavo asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía.

La Guardia Civil halló sin vida en la madrugada de este miércoles a una madre y a su hija, de unos 60 y 30 años, con heridas de arma blanca en una vivienda en el municipio malagueño de Mijas, que resultó incendiada.

Posteriormente, la Benemérita ha detenido a la pareja sentimental de la madre como supuesto autor de los hechos. Si bien, la investigación continúa su curso.