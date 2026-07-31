Igualdad recaba datos del caso de Santander como presunto crimen machista, que elevaría a 33 las asesinadas en 2026

Archivo - Teléfono de asistencia 016 para atender situaciones de violencia de género - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos del caso de Santander (Cantabria) como presunto crimen machista que, de confirmarse, elevaría a 33 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.374 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press.

La Policía Nacional ha detenido este viernes en Santander a un hombre de 39 años como presunto autor del homicidio de su pareja, una mujer de 27 años, que ha tenido lugar a mediodía en un piso de la céntrica calle de Perines.

El arrestado ha llamado a la Policía y ha confesado los hechos, que se investigan como un supuesto caso de violencia de género, han informado fuentes policiales en un comunicado.

No constan denuncias previas por violencia machista entre ambos, que tienen un hijo en común menor, de corta edad, han informado fuentes policiales. El número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende, hasta la fecha, a 22 en 2026 y a 532 desde 2013.

Por este motivo, este sábado, 1 de agosto, se ha convocado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander una concentración de condena, a partir de las 10.00 horas, con la presencia del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la alcaldesa, Gema Igual, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Ejecutivo regional, Begoña Gómez del Río, ha informado la Delegación.