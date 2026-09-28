Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Alicante, que elevaría a 39 las asesinadas este año

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza (d), durante la inauguración del curso ‘Violencia digital contra las mujeres’ - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Alicante, que, de confirmarse, elevaría a 39 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.380 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del sexto asesinato por violencia de género este 2026 en la Comunidad Valenciana.

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a un hombre acusado de matar a su pareja, una mujer de unos 33 años. También ha arrestado a otros dos varones por presuntamente encubrir el crimen. Los tres detenidos tienen 30, 40 y 45 años, según han informado fuentes policiales este lunes en un comunicado.

El cadáver de la víctima estaba enterrado en una zona de campo ubicada entre esa ciudad y la vecina localidad de Finestrat. Según los datos facilitados por este cuerpo de seguridad, no constaban antecedentes previos por violencia de género entre la mujer y el supuesto autor.

Este caso se suma al presunto crimen machista ocurrido este fin de semana en La Campana (Sevilla), sobre el que el Ministerio de Igualdad también está recabando datos. En cuanto a este caso, un hombre de 56 años se atrincheró en una vivienda tras presuntamente matar con un arma blanca a una mujer de 47 años en la noche de este pasado sábado en la localidad sevillana de La Campana.