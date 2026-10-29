Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Barcelona, que elevaría a 44 las asesinadas este año

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto a la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, guardan un minuto de silencio antes de presidir la reunión del Comité de Crisis del Ministerio. Foto de - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en Barcelona que, de confirmarse, elevaría a 44 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.385 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del cuarto crimen machista este año en Cataluña.

Este miércoles, la Policía Municipal de Madrid detuvo a un hombre que confesó ser el autor de la muerte violenta de su pareja en el distrito de Nou Barris de Barcelona.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press, los Mossos d'Esquadra informaron de que se ha abierto una investigación después de que el presunto autor se entregase este miércoles al mediodía ante la policía local de Madrid.

Por la mañana, efectivos de Mossos y Bombers de Barcelona se dirigieron al lugar donde se habría cometido el crimen tras recibir aviso por parte de una persona que informaba de que había una mujer en el interior de un domicilio y localizaron el cuerpo sin vida de la víctima.