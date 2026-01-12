Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Cádiz, que elevaría a tres las asesinadas en 2026

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (d), junto con la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza (i), a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Cádiz, que, de confirmarse, elevaría a tres las asesinadas este año por violencia de género y a 1.344 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del segundo asesinato por violencia de género en 2026 en Andalucía, ya que el primero confirmado este año tuvo lugar en Jaén.

Igualmente, 2025 acabó con 46 mujeres asesinadas por violencia machista, 14 de ellas, de Andalucía, la comunidad con mayor número de casos el año pasado, seguida de Cataluña, con cinco.

De la misma manera, de los datos del Ministerio de Igualdad se desprende que 2026 ha tenido el peor comienzo de año en materia de violencia de género desde 2023, cuando, a fecha de 8 de enero, se contabilizaban cuatro casos.

La Guardia Civil de Cádiz informó este domingo que investigaba las circunstancias de la muerte de una mujer de 58 años de edad cuyo cadáver fue localizado en la madrugada del sábado, 11 de enero, en su propio domicilio, en el municipio de Olvera.