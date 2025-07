Igualdad registra desde 2003 un total de 23 asesinatos machistas perpetrados por hombres de más de 84 años

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad registra desde el año 2003, desde hace 22 años, un total de 23 asesinatos machistas cometidos por hombres de más de 84 años, siendo el último confirmado el caso de Laviana (Asturias), en el que el agresor tenía 90 años.

En este último caso, el presunto asesino ha sido detenido por la Guardia Civil de Asturias por la muerte violenta de su mujer, de 86 años, en la localidad asturiana de Laviana. Según ha confirmado el Ministerio de Igualdad, no existían denuncias previas.

Según el portal estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, consultado por Europa Press, en lo que va de 2025 se ha producido un crimen machista cometido por un mayor de 84 años. En cuanto a los casos de años anteriores perpetrados por agresores en esta franja de edad, los años con más casos fueron 2018 y 2006 con tres asesinatos cada uno; y 2023, 2019 y 2017, con dos casos cada uno.

Asimismo, en 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020 y 2024, se registró un caso por cada año, en el que el asesino tenía más de 84 años. El portal no detalla la edad exacta del agresor.

TODOS MENOS UNO, ESPAÑOLES

Por nacionalidad, 22 de los asesinos eran españoles y uno, extranjero. Ocho de ellos se suicidaron, seis lo intentaron y en nueve casos no hubo tentativa de suicidio. En todos los casos, el asesino era el cónyuge de la víctima y en todos menos uno, ambos convivían juntos en el momento de los hechos. En un caso había denuncia previa contra el agresor, en 20 no la había y en dos casos, no consta.

NO ALCANZAN EL 2% DEL TOTAL DE AGRESORES

Estos 23 agresores mayores de 84 años representan el 1,75% del total de 1.316 asesinos machistas contabilizados desde que se empezaron a registrar estos datos en 2003.

Frente a estos 23 asesinos machistas mayores de 84 años, el portal estadístico recoge 10 mujeres víctimas mayores de 84 años en estos últimos 22 años. Los años con más víctimas de esta franja de edad fueron 2014 y 2019, con dos víctimas de esta franja de edad cada uno.