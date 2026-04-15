Igualdad se reunirá con el CGPJ el 28 de abril para abordar el plan de refuerzo ante los últimos asesinatos machistas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (c), la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro (2i), y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza (2d) - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se reunirá con el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 28 de abril para abordar el plan de refuerzo ante los últimos asesinatos machistas.

"Hoy mismo presentaremos también la Delegación del Gobierno contra la Violencia, ese plan de refuerzo. Un plan de refuerzo que supone, por ejemplo, una reunión del Observatorio contra la Violencia de Género el día 28 de abril, reuniones con las comunidades autónomas, reuniones puntuales con cada una de ellas", ha asegurado este miércoles la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Así lo ha puesto de manifiesto Redondo en declaraciones a medios antes de presidir la Conferencia Sectorial de Igualdad con las comunidades autónomas, donde está previsto que concreten el reparto de casi 180 millones de euros destinados a la lucha contra la violencia de género.

En este sentido, la ministra ha recordado que Andalucía es, hasta la fecha, la comunidad que más mujeres asesinadas ha registrado, con cuatro, del total de 16 en toda España. Precisamente, Redondo ha indicado que se reunirá "próximamente", concretamente el 4 y 5 de mayo, con esta autonomía, con el objetivo de "valorar y examinar" qué es lo que se necesita reforzar y para abordar "todos los elementos de coordinación". "Para eso estamos hoy aquí también para coordinarnos con las comunidades autónomas para mejorar los esfuerzos y para seguir trabajando", ha subrayado.

Igualmente, ha recalcado que "cada asesinato es un fracaso social, un fracaso institucional y un fracaso democrático" y ha reconocido que le "duele personalmente" y que "nunca es suficiente". No obstante, ha defendido que "no hay otro camino" que "seguir reforzando" toda la cadena de protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

De la misma manera, Redondo destacado que el sistema español de protección a las víctimas de violencia machista es "referencia a nivel mundial" y ha recalcado que "salva vidas a diario". En todo caso, ha apostado por reforzarlo "a diario".

Para ello, ha pedido la implicación de las instituciones y, concretamente, de la Fiscalía y la Justicia. "Teniendo en cuenta que ellos tienen en su mano instrumentos tan importantes como, por ejemplo, las órdenes de alejamiento, necesitamos órdenes de alejamiento suficientes. También está en su mano la apuesta de los dispositivos de alejamiento, esos dispositivos que salvan vidas y son dispositivos que funcionan", ha precisado.

También ha hecho referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), quienes ha dicho que trabajan "de una manera encomiable". Si bien, ha solicitado que el sistema VioGén "acierte" en la valoración de riesgo e incorporar "la inteligencia artificial y la inteligencia humana" a la misma.

En cuanto a las comunidades, Redondo ha recordado que, junto a las entidades locales, son las que están "a pie de situación". Además, ha llamado a que exista "un refuerzo y mucha coordinación" en el sistema educativo, en el sistema sanitario, en los servicios sociales y en los centros especializados de protección a las mujeres.

"Necesitamos a la sociedad. No podemos asumir los discursos negacionistas, los discursos misóginos, esos discursos que están fomentando el riesgo, están fomentando la violencia, están fomentando el odio contra las mujeres y hay muchos asesinos que se envalentonan con esos discursos misóginos y esos discursos violentos", ha apuntado.

ABOGA POR REFORZAR Y EVALUAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN

Del mismo modo, sobre el sistema de protección, ha abogado por "reforzarlo" y "evaluarlo". "Hay que ver lo que está fallando y ahí la cadena es importante. La cadena, como digo, de jueces, de fiscales, de policías, de instituciones, de centros. Todo tiene que funcionar perfectamente para evitar un asesinato", ha subrayado.

De hecho, Redondo ha asegurado que "hay veces en las que a lo mejor una prisión preventiva hubiera evitado que se hubiera acercado el asesino a la víctima". Mientras otras, ha señalado, "la valoración de riesgo no está suficientemente precisa y eso impide que haya instrumentos adicionales de protección".

"La situación de estas mujeres es muy compleja. Cuando analizas caso a caso te das cuenta de que muchas veces es casi imposible llegar a ellas. Sinceramente es muy difícil llegar y otras veces, incluso denunciando, incluso poniendo el foco, se produce el asesinato porque el asesino no descansa y eso es lo que tenemos que tener en cuenta", ha concluido.