El Instituto de las Mujeres aborda en una guía sobre periodismo el impacto de la IA y la viralidad en la comunicación - MARIAN LEON. INSTITUTO DE LAS MUJERES

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha presentado este martes la 'Guía de periodismo inclusivo. Perspectiva de género interseccional en la construcción de mensajes mediáticos', en la que aborda el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) y la viralidad en la comunicación.

La guía, subvencionada por el Instituto de las Mujeres dentro del programa para el fomento de la igualdad de género y la promoción cultural, ha sido elaborada por la periodista y experta en comunicación corporativa, institucional y política, Lucía Quiroga.

El documento aborda los de los principales "desafíos" del periodismo con perspectiva de género, con especial atención a la cobertura de la violencia machista, la "necesidad" de incorporar una mirada interseccional en los relatos mediáticos y el papel de las editoras de género en los medios de comunicación.

También analiza el impacto de la inteligencia artificial, los sesgos algorítmicos y las dinámicas de viralidad y polarización en redes sociales. Así, alerta sobre cómo estas herramientas y lógicas "pueden amplificar desigualdades y estereotipos". Frente a ello, la obra propone herramientas prácticas "para avanzar hacia una comunicación más igualitaria, rigurosa y democrática".

La guía recorre todo el proceso informativo, desde la elección de los temas hasta el lenguaje con el que se redacta o se locuta una noticia y destaca decisiones "clave" como las voces expertas que se seleccionan, el enfoque que se prioriza o los marcos narrativos desde los que se construye una información.

Durante la presentación de la guía, Lucía Quiroga ha estado acompañada por la redactora jefa de Género en eldiario.es, Ana Requena, y la directora de 'Mamagazine', Victoria Gabaldón, quienes han participado en un coloquio sobre periodismo y perspectiva de género.

En este sentido, Quiroga ha propuesto revisar "inercias profundamente normalizadas" dentro del periodismo e incorporar herramientas prácticas capaces de detectar sesgos casi en tiempo real. Una de las más destacadas es la denominada "regla de la reversibilidad", un ejercicio que plantea preguntarse si un tema, un titular o un enfoque serían igualmente válidos si el sujeto de la información fuera un hombre. Si al invertir el género la formulación resulta "ridícula o improcedente", la cuestión también es improcedente si el sujeto es una mujer.

MACHISMO QUE APARECE EN GESTOS "NORMALIZADOS"

"Muchas veces el machismo en los medios no solo aparece en grandes titulares, sino en pequeños gestos cotidianos que llevamos años normalizando", ha señalado.

Por su parte, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha destacado la importancia de esta guía en un momento en el que, según ha señalado, se necesita un periodismo "a la altura" de un país "más justo, más democrático y más feminista".

Este año, dentro de la misma línea de subvenciones, el Instituto de las Mujeres ha aumentado el presupuesto para las ayudas dirigidas a proyectos culturales que impulsen la igualdad de género. Con una cifra que llegará a los 1.600.000 euros, frente a los 880.000 euros del 2025, el organismo mantiene un "compromiso firme y creciente con la cultura".

En concreto, se trata de dos convocatorias de subvenciones: por un lado, la convocatoria destinada a la promoción de la creación, producción y difusión artística y cultural; y por otro, la convocatoria para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres a través de las prácticas artísticas y la cultura comunitaria.

Ambas líneas de subvenciones se convocan por tercera vez y el plazo de solicitud para las dos finalizará el próximo 26 de mayo. El periodo de ejecución de las actividades a subvencionar es desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.