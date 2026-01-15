El Instituto de las Mujeres analiza quejas de imágenes manipuladas con IA para ridiculizar o sexualizar y pide actuar

Archivo - La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, trabaja en quejas recibidas en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres relacionadas con la manipulación y la difusión de imágenes de mujeres a través de herramientas de inteligencia artificial (IA) para ridiculizarlas o sexualizarlas sin su consentimiento y ha pedido a la ciudadanía actuar.

En este sentido, ha informado este jueves que, con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre los derechos de las mujeres, ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía en redes sociales para seguir recabando información que sirva para medir el alcance del fenómeno. Además, pretende reforzar la respuesta institucional ante estos casos, que "suponen violencia hacia las mujeres y que menoscaban su reputación, su imagen pública y su participación en las redes sociales por la sensación de desprotección y vulnerabilidad".

Asimismo, se han establecido dos vías para que la ciudadanía y el movimiento asociativo feminista puedan contribuir a actuar contra este tipo de violencias. Una de ellas es a través del correo electrónico del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, observatorioimagen@inmujeres.es.

Por otro lado, el Instituto de las Mujeres cuenta con un servicio de información gratuito, telefónico y online sobre derechos y recursos para mujeres y víctimas de discriminación por razón de sexo.

Así, para las mujeres que hayan visto una imagen suya modificada con inteligencia artificial publicada en entornos digitales sin su consentimiento y necesiten información para la defensa de sus derechos, se pone a disposición este servicio, a través del teléfono gratuito 900 19 10 10 o mediante consulta online, donde se les informará de las posibles vías de reclamación, así como los recursos o entidades a los que pueden acudir. Es confidencial y está atendido por personal profesional de distintos ámbitos, en horario de 9:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes, salvo festivos nacionales.

AVISA DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS

De la misma manera, desde el Instituto de las Mujeres ha recordado que "manipular y difundir sin permiso la imagen de alguien constituye un comportamiento ilícito y puede tener consecuencias jurídicas". "Concretamente, el derecho fundamental a la imagen, reconocido por la Constitución española y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es el derecho que tiene una persona de decidir sobre el uso de su imagen", ha apuntado.

Además, en el plano civil, han destacado que la persona afectada puede interponer una demanda por la violación de su derecho a la propia imagen, reclamando la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

También han expuesto que el Código Penal contempla como hechos delictivos la captación y divulgación no autorizada de imágenes que vulneren la intimidad o el honor, el acoso o ciberacoso con imágenes, así como la suplantación de identidad mediante imágenes. De la misma manera, han agregado que la difusión de datos sensibles de una persona física (en contenidos tales como imágenes, audios o vídeos que permitan identificarla), publicados en diferentes servicios de Internet sin consentimiento, se considera una infracción de la normativa de protección de datos personales.