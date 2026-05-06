El Instituto de las Mujeres destina 300.000 euros a subvenciones para promover la igualdad en prácticas artísticas

Archivo - Directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández - INSTITUTO DE LAS MUJERES - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres ha convocado subvenciones, con un presupuesto de 300.000 euros, para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres a través de las prácticas artísticas y la cultura comunitaria, para el año 2026.

La convocatoria, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), está dirigida, por un lado, a personas físicas, que deberán reunir los siguientes requisitos: tener capacidad de obrar; tener cumplidos 18 años de edad; tener la nacionalidad española, de un estado miembro de la Unión Europea, o extracomunitaria y ser residente en España; dominio oral y escrito del idioma español; y desarrollar el objeto del proyecto en territorio español.

También podrán acceder a las subvenciones las entidades de naturaleza jurídica privadas (tanto asociaciones como otras entidades jurídicas privadas sin ánimo de lucro). Si bien, igualmente deberán reunir algunos requisitos, como constar entre los fines y/o actividades estatutarias de la entidad, la relación con la creación artística, la promoción y/o difusión de actividades culturales.

De la misma manera, deberá constar, entre los fines y/o actividades estatutarias de la entidad, el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en el supuesto de que se trate de entidades que no sean específicamente de mujeres.

Asimismo, recoge la necesidad de que al menos el 70% de las personas que integran la Junta Directiva de la entidad y/u órgano de poder decisorio, sean mujeres, a menos que se trate de entidades exclusivamente constituidas por mujeres y que así conste en sus estatutos.

Además, estas entidades deberán estar legalmente constituidas y, en su caso, debidamente inscritas en el correspondiente Registro Público, y al menos la persona representante legal deberá tener dominio oral y escrito del idioma español.

La concesión de estas subvenciones para el fomento de la igualdad de género están destinadas a la promoción de la creación artística con perspectiva de género en el marco de procesos comunitarios a través de las artes visuales, el cine o audiovisuales, la música, las artes escénicas, performativas o cualquier manifestación artística o cultural que promueva prácticas colaborativas con los públicos participantes, especialmente mujeres o niñas.

Según recoge la resolución, estos procesos colaborativos o comunitarios deben desarrollarse con los grupos sociales a los que afectan las temáticas abordadas en la obra o creación, y basarse en el respeto y compromiso con su autonomía y voluntad de expresión, la difusión y acercamiento a la ciudadanía del resultado de los procesos, así como el reconocimiento y la proyección local, nacional e internacional de la comunidad creativa en que se genera, todo ello en el ámbito de las competencias y objetivos encomendados al Instituto de las Mujeres.

MÍNIMO DE 5.000 EUROS EN CADA PROYECTO

La cantidad total destina a estas ayudas es de 300.000 euros y la financiación de cada proyecto se realizará por un importe mínimo de 5.000 euros y un máximo de 20.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta resolución en el BOE y finalizará a las 14 horas del último día de presentación.