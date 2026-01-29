El Instituto de las Mujeres trabajará en las aulas para fomentar masculinidades igualitarias y reducir misoginia digital - INSTITUTO DE LAS MUJERES

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, en colaboración con la Fundación Iniciativa Social, llevará a las aulas el proyecto digital de información y apoyo 'Broders - Un lugar seguro para ti', para formentar masculinidades igualitarias y reducir la "misoginia digital".

El proyecto, que se impartirá bajo el nombre de 'Brodersland', tiene como objetivo trabajar con jóvenes de 4º de ESO y Formación Profesional (15 y 16 años) en cuestiones de género, masculinidades igualitarias y comunidades digitales seguras, con especial atención a la reducción de la adhesión a discursos misóginos.

A través de talleres piloto, se abordarán temáticas como la socialización de género, relaciones y sexualidad, noticias y fake news, salud mental, estética, éxito y violencia.

El programa se desarrollará hasta junio de 2026 en cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Extremadura y Asturias), con experiencias tanto en entornos rurales como urbanos, sumando un total de 32 sesiones de dos horas cada una.

"Esta reunión es altamente estratégica porque no tendría sentido pretender transformar la sociedad si solo cambiamos las mujeres", y ha añadido que "cuando hablamos de ir a la raíz del problema de la violencia, estamos hablando de masculinidad", ha destacado la directora de las Mujeres, Cristina Hernández, en la primera reunión de profesionales de la educación en el marco del proyecto.

El encuentro ha servido para diseñar una misma metodología de intervención con el alumnado con el fin de trasladarlo de forma homogénea a las aulas en esta experiencia piloto impulsada por el Instituto de las Mujeres.

Igualmente, Hernández ha reconocido que el proyecto no va "a llegar a todos los jóvenes", pero que sí se va a comprobar que la metodología funciona "para que las instituciones y organismos implicados en educación y en igualdad la pongan en práctica".

Después de las sesiones se evaluará la experiencia con el objetivo de diseñar un conocimiento testado y escalable para trabajar con buenas prácticas la misoginia digital y las masculinidades igualitarias con la juventud.