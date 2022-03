Irene Montero acusa a Vox y PP de poner "en riesgo la vida y los derechos de las mujeres"

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado este miércoles a Vox y al PP de poner "en riesgo la vida y los derechos" de las mujeres. "Defienden una sociedad desigual en la que más de la mitad de la población, que somos las mujeres, tenemos menos derechos", ha señalado.

Montero ha hecho estas declaraciones durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta de la diputada de Vox Rocío de Meer acerca del gasto "socialmente inútil" del Ministerio de Igualdad.

De Meer ha denunciado que el Gobierno se gaste "cuatro veces más" que el presupuesto de Sanidad y "más del doble" del de Defensa en lo que considera un plan "ideológico": el Plan Estratégico de Igualdad entre mujeres y hombres, al que se destinan más de 20.000 millones de euros.

La representante del partido de Abascal ha criticado medidas de este Plan, como la "creación de una mesa de ecofeminismo"; la integración de la perspectiva de género "en absolutamente todo"; la "lucha contra la feminización de la pobreza" cuando, según ha indicado De Meer, "el 82% del sinhogarismo es masculino"; erradicar la violencia simbólica y cultural contra las mujeres; o transformar el mandato de la masculinidad hegemónica, entre otras.

A su juicio, esta situación es "indecente" porque se produce mientras "miles" de españoles "no pueden pagar la luz", "llevar un plato a sus casas" o "calentar a sus familias". Y, en este sentido, la diputada de Vox ha señalado que el feminismo "no se come, no caliente y no sirve para nada".

RESPUESTA

Ante estas palabras, la ministra ha preguntado a De Meer si ve "inútil" o un "derroche" que "una mujer violada tenga donde acudir, pueda llamar al 016, ir a un centro de crisis y que le atienda una psicóloga especializada"; o que el Estado "provea de permisos de paternidad y maternidad" a los trabajadores; que "no se despida a una mujer por ser madre" o que "no la contraten por ser madre"; o que se "reconozca el desempleo para las trabajadoras del hogar".

También ha defendido la "creación de escuelas infantiles"; el Plan Corresponsables que, según ha explicado Montero, permite dejar a los hijos en lugar seguro cuando sus progenitores tienen que "ir al centro de salud" o "descansar"; la mejora de los planes de "detección precoz" para víctimas de trata y explotación sexual; o la protección de las mujeres que crían solas.

"Ustedes y el PP, que gobierna con ustedes, ponen en riesgo la vida y los derechos de las mujeres", ha denunciado la responsable de Igualdad, antes de señalar que ambos partidos "quieren destruir lo más valioso de la democracia" que, a su juicio, es que "a través de las instituciones y del dinero público" los ciudadanos se cuiden "los unos a los otros".

Además, ha asegurado que ve a Vox "gritar mucho contra los derechos de las mujeres" pero no decir "ni una sola palabra" por el hecho de que, mientras las familias están pagando "las facturas más caras" de la luz, "las eléctricas hayan cuadruplicado sus beneficios". Según la ministra, "obvian que la desigualdad y el machismo", además de "injusto" y de "ir en contra de los derechos humanos de las mujeres, es "ineficaz económicamente".

Para Montero, el feminismo es "lo mejor que tiene este país". "Pero ni ustedes ni el PP, que gobierna con ustedes, parece que no se han enterado", ha concluido su respuesta a De Meer.