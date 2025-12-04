España y Marruecos sellan una alianza para actuar sobre los mensajes de odio en redes sociales- MINISTERIO DE INCLUSIÓN

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

España y Marruecos han sellado una alianza para actuar sobre los mensajes de odio en redes sociales durante la XIII reunión de alto nivel entre ambos países, que ha tenido lugar en Madrid.

El encuentro, celebrado en el Complejo de La Moncloa, ha sido presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch. Ambas delegaciones han firmado varios acuerdos de colaboración en materia de lucha contra los discursos de odio, la transición digital o la prevención de desastres naturales -entre otros- que consolidan la cooperación bilateral.

En este sentido, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha mantenido un encuentro bilateral con el ministro de Salud y Protección Social, Amine Tahraoui, en el que ha asegurado que Marruecos es uno de los "socios prioritarios".

"Es un placer volver a encontrarnos, esta vez en España, y seguir colaborando, en aspectos fundamentales como la lucha contra los discursos de odio o el impulso a nuevos proyectos laborales. Marruecos es, y siempre ha sido, uno de nuestros socios prioritarios", ha apuntado Saiz.

Así, ambas delegaciones han firmado una declaración de Intenciones para reforzar la cooperación bilateral en la prevención y respuesta frente a los discursos de odio mediante la cooperación institucional, la sensibilización pública y el trabajo conjunto para atajar la desinformación. Desde el departamento que dirige Elma Saiz han indicado que esta actuación "responde a la proliferación de mensajes xenófobos en redes sociales y al objetivo compartido de promover la convivencia".

El documento sitúa la desinformación y los contenidos de odio como "amenazas que requieren cooperación directa entre ambos países, intercambio de información y estrategias conjuntas de prevención". "Un marco que permitirá profundizar en políticas de sensibilización social, reforzar la protección de las víctimas y actuar sobre los mensajes de odio en redes sociales, ámbito donde España y Marruecos han coincidido en la necesidad de mejorar los mecanismos de intervención temprana", han destacado desde el Ministerio.

De la misma manera, han destacado que el discurso de odio extiende su radio de acción desde las redes sociales a la vida de las personas de los colectivos a los que se dirige, "suponiéndoles una amenaza y generándoles un riesgo, al vulnerar sus derechos humanos fundamentales".

También han subrayado que "atenta contra la cohesión social y la seguridad de la ciudadanía, ya que contribuye a la polarización y fragmentación de la sociedad mediante el refuerzo de prejuicios y estereotipos negativos que generan vulnerabilidad en las víctimas, así como un entorno social de desconfianza y hostilidad".

En su último informe, relativo al mes de octubre, el OBERAXE registró un total de 52.958 mensajes de carácter racista y xenófobo, cifra que eleva a 740.144 los contenidos con estas características detectados en los primeros diez meses de 2025. El 42% de los contenidos de odio detectados en octubre fueron retirados por las plataformas.

PROYECTO 'WAFIRA'

En paralelo, España y Marruecos están trabajando en una segunda edición del proyecto 'Wafira', liderada por la Secretaría de Estado de Migraciones y con el apoyo de la UE, el International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) y la OIT. En su primera edición un total de 209 mujeres (el 84%) han formalizado su negocio.

Este programa, en el que participa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno de Marruecos -coordinado por la Secretaría de Estado de Migraciones de España y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- busca optimizar los beneficios de la migración temporal en la campaña de frutos rojos de Huelva.