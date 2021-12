Llop defiende que el Gobierno hizo "lo que tenía que hacer" al conceder el indulto parcial a Juana Rivas

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido que el Gobierno hizo "lo que tenía que hacer" al conceder el indulto parcial a Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada por las sustracción de sus dos hijos menores de edad.

"Quiero dejar claro que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, ha actuado por motivos de justicia y equidad, como permite la ley del indulto", ha subrayado Llop, este lunes en el Desayuno Informativo de Europa Press, en el Auditorio 'El Beatriz Madrid'.

Además, ha recordado que se encontraron "con una petición por parte de la Fiscalía favorable al indulto parcial" y que "en el Tribunal Supremo, la mitad de los integrantes de la sala se posicionaron en contra pero la otra mitad se posicionó favorable a ese indulto parcial".

En cualquier caso, ha dicho que no va a entrar a valorar "resoluciones judiciales", al ser preguntada por el auto del juez Manuel Piñar en el que se opone a dejar en libertad a Juana Rivas tras el indulto parcial.

"No voy a hacer valoraciones sobre resoluciones judiciales en este sentido porque, además, no se ha terminado de resolver este asunto", ha indicado, recordando que se interpuso un recurso contra el indulto por parte del padre de los niños, Francesco Arcuri, ante el Tribunal Supremo, y que "también se ha recurrido el auto que no suspende la pena privativa de libertad".

Por ello, ha instado a "esperar a ver qué dicen las resoluciones judiciales". "La señora Rivas cometió un delito, fue condenada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal de Granada, la Audiencia Provincial confirma esa resolución pero el Tribunal Supremo modificó esa resolución, rebajó a dos años y medio la pena, y rebajó también la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, y hay que esperar a ver qué dicen las resoluciones judiciales", ha remarcado.