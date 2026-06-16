Luis Javier, voluntario del CERMI: "Las personas con discapacidad necesitamos apoyo, pero también podemos prestarlo" - PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Luis Javier, de la Red de Voluntariado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), asegura que las personas con discapacidad necesitan "apoyo", pero también son "capaces de prestarlo". "Participar como voluntario es una forma de implicarse en la sociedad y demostrar que las personas con discapacidad no solo recibimos apoyo, también podemos aportar nuestra experiencia para mejorar las cosas", explica.

Según informa la Plataforma de ONG de Acción Social, Luis Javier participa en la Red de Voluntariado del CERMI, lo que le ha permitido implicarse "activamente" en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y aportar su "experiencia para mejorar la sociedad".

"El voluntariado es una forma de demostrar que podemos contribuir, participar en los cambios y ayudar a visibilizar que las personas con discapacidad somos parte activa de la ciudadanía", sostiene Luis Javier, una de las más de 4.400.000 personas mayores de 14 años, que realizan voluntariado en España (10,5% de la población), según el 'Barómetro del Voluntariado: La acción voluntaria en España 2025', de Plataforma del Voluntariado de España.

En el marco del Año Internacional del Voluntariado que se conmemora este 2026, la Plataforma de ONG de Acción Social pone en valor la importancia de la 'X Solidaria' para financiar proyectos de voluntariado que "acompañan, apoyan y ayudan a las personas que más lo necesitan".

En este sentido, ha destacado que en 2025 se destinaron 2.573.761 euros a financiar proyectos sociales de voluntariado que ayudaron a 401.563 de personas, "a través de la red de solidaridad y apoyo que generan".