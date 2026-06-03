El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inaugura la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 organizaciones de mujeres alertan de una "preocupante deriva" en la política exterior feminista, con motivo de la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, que se ha celebrado estos días en Madrid.

Las feministas (Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, Federación Mujeres Progresistas Y Mujeres para la Salud, entre otras) han enviado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares una carta en relación con el borrador de documento 'Llamado a la sociedad civil a favor de políticas exteriores feministas transformadoras', elaborado en la Conferencia por el Foro de la Sociedad Civil.

Según han expuesto las organizaciones este miércoles, el borrador del documento motivo de la queja ha sido preparado por un "reducido" número de organizaciones internacionales que forman el Comité de Sociedad Civil del Foro con la pretensión de que sea presentado a la firma de otras organizaciones.

Las asociaciones feministas españolas que han analizado ese documento advierten sobre algunas cuestiones conceptuales que atraviesan el texto y que ponen de manifiesto "la preocupante deriva" de los organismos internacionales respecto a las políticas en defensa de los derechos de las mujeres.

El análisis de esas asociaciones revela que, aunque el documento del Foro se presenta como una declaración feminista internacional, "su arquitectura conceptual no se articula sobre la categoría sexo ni sobre la igualdad entre mujeres y hombres". "El eje principal del texto es el género, entendido como marco político amplio que integra la agenda LGBTQIA+, la interseccionalidad y diversas reivindicaciones identitarias", aseguran.

Asimismo, avisan de "la completa desaparición de la categoría sexo, base de la discriminación y la desigualdad de las mujeres". Según las organizaciones, en el documento no existe "ni una sola referencia a la discriminación por razón de sexo, la desigualdad por razón de sexo o la igualdad entre mujeres y hombres".

Por el contrario, indican que la palabra género aparece "de forma reiterada" asociada a la planificación política, la producción de datos, la evaluación de impactos, la formulación de políticas públicas y la acción diplomática. "El documento abandona el marco clásico de análisis basado en el sexo y adopta como categoría central el género", recalcan.

Como resultado, denuncian que "las mujeres no aparecen como un sujeto político específico con intereses propios claramente diferenciados".

Por otro lado, critican que no diferencia entre las demandas "propias y exclusivas" de las mujeres y las demandas vinculadas a la "identidad de género" o a la "agenda LGBTQIA+", sino que las presenta como componentes de una misma agenda política.

En concreto, indican que es "particularmente grave" el uso que hace el documento del Foro del término "movimientos antigénero", equiparándolos a los movimientos "antiderechos (anti derechos de las mujeres)". "Al utilizar la expresión 'movimientos antigénero' como una categoría negativa, el documento sitúa implícitamente en el mismo espacio político a quienes se oponen a los derechos de las mujeres y a quienes cuestionan determinadas políticas o teorías basadas en la 'identidad de género'. Esa equiparación es conceptualmente incorrecta y políticamente inaceptable", apuntan.

"PARADÓJICO Y TORTICERO"

A juicio de las organizaciones, resulta "paradójico y torticero que un documento que se presenta como feminista utilice el rechazo al género como marcador de posiciones antidemocráticas o contrarias a los derechos humanos".

"Un documento que aspire a representar al conjunto del movimiento feminista no debería utilizar una terminología que convierte al propio feminismo en objeto de sospecha o de oposición institucional", afirman, al mismo tiempo que exigen que esa referencia a los "movimientos antigénero" sea eliminada del documento del Foro.