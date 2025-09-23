Médicos del Mundo lanza la campaña 'La letra pequeña de la prostitución', que trata de romper estereotipos y estigmas

Archivo - Varias personas visten con un cartel propio de la performance de la campaña '¿Puta yo?' de la ONG Médicos del Mundo en la Puerta del Sol, a 23 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Médicos del Mundo España ha lanzado la campaña 'La letra pequeña de la prostitución', que trata de acabar con los estereotipos que existen sobre la prostitución y a la explotación sexual y que alimentan un estigma que invisibiliza y normaliza esta forma de violencia contra las mujeres, según ha informado la ONG.

Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Persona, que se conmemora cada 23 de septiembre, la ONG apela a la responsabilidad de la sociedad y afirma que este estigma social las afecta "a lo largo de toda su vida" y también "impacta" en la salud física y emocional de las mujeres que se encuentran en esta situación.

La ONG ha explicado que, en torno a la explotación sexual y la prostitución existen "multitud" de estereotipos que, "lejos" de reflejar la realidad de las mujeres que se encuentran en esta situación, alimentan un estigma que las aísla, invisibiliza y normaliza esta forma de violencia contra las mujeres.

La experta en prostitución, explotación sexual y trata y portavoz de Médicos del Mundo en España, Erika Larraga, ha asegurado que hay frases como "ganan dinero fácil", "están ahí porque quieren" o "podrían limpiar escaleras" se repiten y se escuchan "tantas veces que parecen verdad, pero no lo son". "Son estereotipos que invisibilizan, normalizan y reproducen desigualdades y violencias" añade.

De esta forma, a través de esta iniciativa, la ONG indica que pone el foco en los estereotipos que existen en torno a la prostitución y hace un llamamiento a la ciudadanía para que se comprometa a acabar con ellos y a dejar de reproducirlos.

Médicos del Mundo ha explicado que las condiciones en las que muchas mujeres que se encuentran en contextos prostitucionales (como la elevada rotación, movilidad geográfica o la disponibilidad 24 horas), lo que incluye las situaciones de violencia física, sexual y económica, les generan sentimientos de culpabilidad y vergüenza, además de depresión, ansiedad, miedo e inseguridad "constante", estrés crónico, desconfianza y deterioro de la autoestima.

Por otro lado, el miedo a ser juzgadas limita su acceso a servicios sanitarios, retrasa la atención médica y agrava enfermedades que podrían prevenirse. En este sentido, la ONG denuncia que toda la ciudadanía es responsable.

"No debemos de olvidar que detrás de cada estereotipo hay una mujer explotada. Y todos y todas somos responsables: cada vez que repetimos o escuchamos un tópico se alimenta un estigma que aísla y normaliza esta forma de violencia contra las mujeres", destaca Larraga.

Consciente de que, para erradicar el estigma, primero hay que acabar con los estereotipos que lo alimentan, Médicos del Mundo España lanza esta iniciativa que arrancará con una campaña digital donde invitará a la ciudadanía a identificar y reflexionar sobre los estereotipos que existen y la realidad que hay tras de ellos, así como a que se comprometa a acabar con ellos.

ACTOS EN LA CALLE

Además, la ONG ha desarrollado este martes actos de calle en Madrid, Zaragoza y Mérida, en los que varios voluntarios han invitado a la ciudadanía a atreverse a mirar "la letra pequeña" de la explotación sexual y a plasmar su compromiso a través de su firma.

Desde hace más de 30 años, Médicos del Mundo España trabaja para garantizar el derecho a la salud de las mujeres en situación de prostitución y víctimas y supervivientes de trata y explotación sexual. Así, el pasado año 2024 ha apoyado a más de 15 600 personas en situación de prostitución en España, de las cuales el 98,6% eran mujeres.

La ONG asegura que proporciona este apoyo a través de facilitar el acceso a la salud y la recuperación del impacto asociado a la prostitución, favorecer alternativas "reales" al abandono de la prostitución con procesos de atención integral e itinerarios personalizados, promover cambios políticos para garantizar sus derechos, así como sensibilizar y movilizar a la sociedad contra el estigma de esta violencia de género.