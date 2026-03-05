Movimiento Feminista de Madrid exige a Igualdad por el 8M que acabe con la prostitución: "No vale sólo hacer comités"

Movimiento Feminista de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Madrid (MFM) ha exigido al Ministerio de Igualdad que cumpla con los compromisos del Gobierno, especialmente en lo relativo a la aprobación de una ley abolicionista del sistema prostitucional y a la adopción de medidas más eficaces contra la violencia machista.

"No vale solo con hacer comités de crisis, hay que tomar medidas efectivas de protección y de prevención", han avisado en la rueda de prensa de presentación de su manifestación en la capital con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo.

Desde el Movimiento Feminista de Madrid han evitado valorar la agenda de la ministra de Igualdad, que no ha descartado acudir a Valladolid el domingo, y han subrayado que sus prioridades son otras. "La agenda de la ministra de Igualdad no es nuestra agenda. Ella que tome la postura que considere", han señalado.

Igualmente, el MFM ha criticado la "falsa neutralidad" sobre la prostitución y ha defendido su marcha "necesaria", en respuesta a las críticas de la Comisión 8M por la existencia de dos marchas en la capital. En este sentido, las portavoces de MFM han asegurado que su movilización es "absolutamente necesaria" para llevar a la calle la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas.

"La falsa neutralidad de quien dice que no tiene una posición fijada en estos temas (prostitución), no es más que una coartada para la inacción, para frenar el abolicionismo (...) Alguien tiene que llevar el feminismo a la calle y ese alguien vamos a ser nosotras en la ciudad de Madrid", ha señalado una de las portavoces del MFM, Ana de Blas.

En este sentido, desde la organización han cargado contra quienes consideran la prostitución como un trabajo más, una postura que han rechazado frontalmente. "Cuando nos dicen que la prostitución puede ser un trabajo como otro cualquiera, negando lo que es realmente, que es violencia, alguien tiene que defender a las mujeres", han afirmado. Además, han insistido en que todas las mujeres "merecen vivir libres de violencia sexual".

La Comisión 8M, convocantes de la otra marcha que tendrá lugar en Madrid por el 8M, aseguró esta semana que el Movimiento Feminista de Madrid elige "aliarse con el fascismo". Por su parte, desde esta organización han respondido que sus principios políticos "no pueden estar más en las antípodas del fascismo y de la ultraderecha".

"Hemos sido frontales con la otra derecha, hemos sido críticas y creo que nuestra postura y la postura del feminismo, que no es de ahora, es histórica, está clara y creo que hacer eso es desviar la atención del foco, que el foco deben ser las mujeres, la agenda feminista, que es lo que nosotras defendemos y que no sabemos si en otras marchas el protagonismo lo van a tener los derechos de las mujeres", ha apuntado Ana de Blas.

NO A LA GUERRA Y AL RÉGIMEN IRANÍ

En cuanto a la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a Irán, han defendido que cualquier respuesta debe regirse por el derecho internacional y han rechazado las intervenciones unilaterales.

Las portavoces han mencionado en este contexto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de quien han dicho que "debería estar ante un tribunal internacional por genocidio", y han rechazado cualquier acción militar que suponga bombardear a la población civil.

Aun así, otra de las portavoces del MFM, Lourdes Borrás, ha subrayado que también se oponen al sistema político vigente en Irán, al tiempo que ha reiterado su apoyo a los movimientos que luchan por la libertad de las mujeres en ese país. "Nosotras apoyamos el movimiento por la libertad de las mujeres de Irán en otros países. Creo que lo hemos dejado claro en nuestros documentos y en nuestros manifiestos. Sin embargo, la acción bélica que envía bombas y masacra a escuelas de niñas no es aceptable", han recalcado desde el MFM.

"ALTAVOZ DE LA MAYORÍA SOCIAL ABOLICIONISTA"

El Movimiento Feminista de Madrid marchará el domingo 8 de marzo a las 12:00 horas desde la Plaza de Cibeles a la Plaza de España, en una manifestación con el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista: ¡Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas!". "El 8 de marzo debe ser el altavoz de la mayoría social abolicionista. Por tanto, esta manifestación es necesaria", ha destacado Ana de Blas, que también ha hecho un llamamiento a la movilización ante una de las épocas "más violentas de las últimas décadas".

Mientras, la refugiada afgana Khadija Amin, superviviente del régimen talibán, ha intervenido también durante la rueda de prensa para denunciar la situación que viven las mujeres y niñas en Afganistán. Según ha explicado, "las niñas y las mujeres en Afganistán no tienen derechos" y ha explicado que el país es actualmente el único del mundo donde las niñas no pueden estudiar más allá de la educación primaria.

También ha indicado que una reciente normativa de los talibanes ha legalizado la violencia doméstica. "Golpear, violar o insultar a las mujeres es legal. Las mujeres no pueden denunciar hasta que tengan un hueso roto o una herida abierta, y además deben ir acompañadas por el maltratador", ha detallado.