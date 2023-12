Mujer de 81-85 años, de Madrid y Barcelona: así son los atendidos del Teléfono contra el Maltrato, con 834 casos en 2023

Desde su puesta en marcha, en septiembre de 2019, el Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores ha atendido 2.443 casos

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona mayor de entre 81 y 85 años, mujer, residente en Madrid y Barcelona, principalmente, es el perfil predominante de los mayores atendidos en este 2023 por el Teléfono contra el Abuso y Maltrato

a las Personas Mayores, una iniciativa de la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC) que cierra el año con 834 casos registrados, 90 más que en 2022.

Desde su puesta en marcha, en septiembre de 2019, el Teléfono 900 65 65 66 de la organización ha atendido a 2.443 personas de la tercera edad, según ha dado a conocer CONFEMAC que, ante el aumento de los casos atendidos, alerta de que "no sólo se trata de una problemática social preocupante, sino que también crece la conciencia sobre la misma y por ende se notifican más situaciones".

En este sentido, la CONFEMAC busca que la conciencia social siga creciendo gracias a sus actuaciones --como el Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores y la app 'StopMaltrato+65'--, que tienen como "fin último" la sensibilización y prevención de este tipo de situaciones.

Sobre los casos de este año, por comunidades, Andalucía es la que más casos ha notificado --con un 26% del total--, seguida de la Comunidad de Madrid (18%), Cataluña (13%), Comunidad Valenciana (9,4%) y Galicia (6%). Por su parte, las provincias que han recibido más llamadas son Madrid (22%), Barcelona (10%); Sevilla (7,4%); Málaga (4,6%); Valencia (4%) y Alicante (3,5%).

Sobre el tipo de maltrato, predomina el psicológico (47%), seguido del económico (23%) y el físico (23%). En este sentido, la confederación ha recordado que "el maltrato a las personas mayores es mucho más que el daño físico", ya que, según los datos acumulativos recogidos hasta la fecha --desde septiembre de 2019 que se puso en marcha el teléfono--, el maltrato físico "se sitúa entre los tres primeros, pero no es el principal".

El resto de abusos identificados se catalogan como abandono (18%); en contra la libertad y los derechos básicos de las personas (16%); negligencia (13%); institucional (2%); social (0,5%) y automaltrato (0,4%) que, como explica la organización, se pueden ejemplificar con la frase "si yo ya, para la edad que tengo" entre otras conductas. Hasta la fecha no se han notificado casos de tipo sexual y, de todas las llamadas, se han registrado un 7,5% que no se catalogan como maltrato, porque han sido consultas generales sobre las personas mayores.

Por otro lado, en los resultados acumulativos "siguen predominando las mujeres entre las víctimas", que representan un 64,7% frente al 35,3% de hombres. Asimismo, CONFEMAC ha explicado que la franja de edad en la que más situaciones de maltrato se han notificado es entre 81 a 85 años (24% de las víctimas), seguida de la franja entre 86 a 90 (19% de las víctimas), muy igualada con la de 76 a 80 (con 18,9% de las víctimas).

En cuanto al lugar en el que se dan los casos de maltrato, predominan el ámbito familiar (78% de los casos) y las residencias de mayores (16% de los casos), seguidos del ámbito hospitalario (1%) y el social (0,8%) y con dos casos atendidos.

Además, de estas llamadas, el 76,6% no han denunciado el maltrato o no quieren hacerlo, un dato que, según CONFEMAC, dista del 16,8% que lo han denunciado o tienen la intención de hacerlo tras hablar con los profesionales del Teléfono. En particular, el informe indica que en el 6,6% de los casos la persona víctima no tiene capacidad para denunciar.

Al Teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores llaman sobre todo los hijos (33% de las llamadas); seguidos de las propias víctimas (19%); vecinos (15%); profesionales (8%); nietos (5,5%); sobrinos (5%); amigos (3,5%); desean ser anónimos (3%); hermanos (2%); nueras o yernos (1%); viandantes (0,8%); cónyuges (0,6%); primos (0,4%) y, por último, cuñados (0,3%).

"PROBLEMA QUE EXISTE" PERO QUE SE TIENDE "A MINIMIZAR"

Tras dar a conocer estos datos, CONFEMAC alerta de que el abuso y maltrato a las personas mayores es un problema que "se sabe que existe pero se tiende a minimizarlo y los recursos que lo atienden son ínfimos".

Además, denuncia que el número de casos aumenta cada año, "no porque en la actualidad se de en mayor medida este tipo de situaciones, si no porque las víctimas y el entorno tienen más información y están más sensibilizados", además de tener a disposición un recurso, como es el 900656566 que les atiende, orienta y asesora los 365 días del año de 9 a 21 horas "gratuitamente".

Por otro lado, como revela el informe, "a mayor edad, mayor es el riesgo de padecer maltrato en la vejez", por lo que la edad "se convierte en un factor de riesgo". En este sentido, la organización recomienda que las personas mayores "se vacunen" contra el maltrato en la vejez en las edades más tempranas, para empoderarse y saber establecer límites; conocer cómo mantener el control de su vida y, en el caso de no poder decidir por ellos mismo, especificar por quién quieren ser cuidados. Así, CONFEMAC ha destacado la importancia del testamento vital o la autocuratela.

También ha puesto el foco en la existencia de circunstancias que cataloga como "especiales" --que agravan la situación de maltrato-- como los hijos retornados, los no independizados, los conflictos entre hermanos o las toxicomanías. En ese contexto, ha aconsejado que la persona mayor "ponga límites y tome decisiones dejando claro su parecer".

En muchos casos "bien por autoedadismo o sencillamente por falta de fuerzas para luchar, es muy difícil revertir las situaciones de maltrato en las personas más mayores", por lo que la confederación ha abogado por actuar en "prevención" hacia la población que se acerca a estas edades, cuando todavía se es autónomo, independiente y se conservan las facultades cognitivas.

HERRAMIENTAS FRENTE AL ABUSO Y EL MALTRATO

Para coordinar y gestionar los datos del Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, CONFEMAC creó y dispone del Programa Informático de Gestión de Casos de Abuso y Maltrato a las Personas Mayores (PICAM), que permite mejorar la calidad en la atención de las personas a las que se atienden. Dicho programa "facilita el registro y el acceso a los datos, la seguridad en el almacenamiento de los mismos y la capacidad de ofrecer información veraz, útil y en tiempo real" de las situaciones de abuso y maltrato a personas mayores a nivel nacional.

Alternativamente, sigue en marcha la aplicación 'StopMaltrato+65' de la organización, una aplicación móvil gratuita sobre el abuso y maltrato a las personas mayores, con una "interfaz intuitiva" que contiene cuatro bloques: información sobre el maltrato a tiempo real; información al profesional; espacio de denuncias y un chat directo con profesionales del Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores.

En este contexto, ya que el Teléfono contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores no cuenta con respaldo económico, la confederación ha hecho un llamamiento a la colaboración bajo el lema 'Tu ayuda es fundamental para detener el Maltrato a las Personas Mayores', en el que se pone a disposición de la ciudadanía varias formas de hacer donativos.