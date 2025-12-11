Grupo Social ONCE, Inditex y Mercadona, las tres empresas más responsables según criterios ESG en España según Merco

Archivo - Manos de una mujer en un teclado de ordenador - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Grupo Social ONCE, Inditex y Mercadona son las tres empresas más responsables según criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, Environmental, Social and Governance) en España, como se desprende de la 15ª edición del ranking Merco ESG España que reconoce cuáles son las empresas más responsables con el medioambiente, la sociedad y a nivel de gobernanza.

Así, el ranking global de Merco Responsabilidad ESG está liderado, por quinto año consecutivo, por Grupo Social ONCE (1º), seguido de Inditex (2º), Mercadona (3º), Ikea (4º), Mapfre (5º), Caixabank (6º), Mutua Madrileña (7º), Iberdrola (8º), Mahou San Miguel (9º) y Leroy Merlin (10º), que completan los diez primeros puestos del ranking general ESG.

El ranking, dado a conocer este jueves, ofrece resultados globales como rankings por cada una de las dimensiones E, S y G, así como 34 rankings sectoriales. Para ello, se han llevado a cabo más de 60.205 encuestas, en las que se han tomado de referencia 24 fuentes de información y 6 perspectivas.

En concreto, Merco Responsabilidad ESG España 2025 ha contado con la participación de 1.372 directivos, 78 expertos en RSC, 81 analistas financieros, 62 periodistas de información económica y sociedad, 124 miembros de 'Gobierno', 100 responsables de ONG, 75 responsables de sindicatos, 60 de asociaciones de consumidores, 103 Social Media Managers, 4.750 ciudadanos, así como la última edición del Merco Talento (53.214 personas en la muestra) y Merco Digital (en colaboración con Nethodology), que analiza las publicaciones y la conversación generada en redes sociales. Además, se han estudiado indicadores objetivos en las distintas dimensiones, facilitados por parte de 83 empresas.

"Las empresas no pueden dejar de ser responsables si quieren tener futuro. La ESG no es una moda empresarial, es una necesidad social que se concreta en valores éticos y de responsabilidad con los principales stakeholders", ha afirmado en la presentación Jesús Alvárez, responsable de Merco Empresas, Líderes y Responsabilidad ESG España durante la presentación.

Por otro lado, entre las empresas más responsables con el medio ambiente figuran Iberdrola (1º), Ikea (2º), Ecoalf (3º), Grupo Social Once (4º), Inditex (5º), Acciona (6º), Mahou San Miguel (7º), CAPSA - Central Lechera Asturiana (8º), Corporación Hijos de Rivera (9º) y Mercadona (10º).

Mientras, las más responsables en el ámbito social, interno y con clientes son Grupo Social ONCE (1º), Mercadona (2º), Inditex (3º), Caixabank (4º), Mutua Madrileña (5º), Mapfre (6º), Mahou San Miguel (7º), Ikea (8º), El Corte Inglés (9º) y Leroy Merlin (10º).

Las que han sobresalido en su responsabilidad a nivel ético y de gobernanza son Grupo Social ONCE (1º), Inditex (2º), Caixabank (3º), Mapfre (4º), Mutua Madrileña (5º), Mercadona (6º), Santander (7º), BBVA (8º), Repsol (9º) y Leroy Merlin (10º).

Según Merco, el análisis no solo ofrece una radiografía del desempeño corporativo, sino que también facilita una comparación directa del nivel de responsabilidad entre empresas pertenecientes a un mismo sector. En esta edición, las 200 primeras compañías evaluadas han sido distribuidas en 3.123 rankings sectoriales, una clasificación que permite identificar a los actores más comprometidos con los criterios ESG.