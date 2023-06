Mujer, con poca empleabilidad e invisibilizados, perfil de las personas con sordoceguera en España

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mujer, con poca empleabilidad e invisibilizados es el perfil de las personas con sordoceguera en España que, en su Día Internacional de las Personas con Sordoceguera, que se celebra este 27 de junio, han reclamado avanzar en derechos y en visibilidad, al tiempo que lamentan que en la sociedad "aún hay un gran desconocimiento sobre esta discapacidad".

Estas son algunas de las conclusiones del 'Estudio sobre la situación de las personas sordociegas en España', impulsado desde el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y presentado este martes en un acto celebrado en Madrid con el lema 'Más visibles. Más cerca de ti'.

En un encuentro, los asistentes han coincido en solicitar avances en derechos sociales para el colectivo "para lograr una inclusión plena". En concreto, la vicepresidenta de Servicios Sociales, Participación y Plan ONCERCA de la ONCE, Imelda Fernández, ha recordado que más de 3.200 personas afiliadas a la ONCE son personas con sordoceguera, por lo que la atención para ellas es "una prioridad". "El Grupo Social ONCE trabaja diariamente para tratar de dar respuesta a todas las necesidades de las personas con sordoceguera", ha asegurado.

En cuanto a la presentación del estudio, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, ha asegurado que desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en los últimos años se han multiplicado por cuatro las ayudas a las personas con discapacidad, además de destacar que este documento supone un avance para "conocer la situación, los datos demográficos y sociales y los principales problemas que aquejan a este colectivo".

Por su parte, la responsable de consultoría de Ilunion Accesibilidad (empresa encargada de elaborar el documento), Elena Ortega, ha manifestado la dificultad a la hora de elaborar una 'fotografía' de la población de personas con sordoceguera en España, ya que las fuentes varían en función de múltiples factores.

Sin embargo, Ortega ha dicho que los datos demográficos más destacables es que se trata de una población en su mayoría femenina, y altamente envejecida. Además, actualmente, solo el 2,2% de la población con sordoceguera trabaja, menos de 5.000 personas.

El estudio también pone de manifiesto que el reconocimiento de la sordoceguera como discapacidad específica y compleja es aún incipiente, lo que contribuye a "la invisibilidad y a la incomprensión" de los derechos de las personas con sordoceguera y de las necesidades y demandas que este colectivo presenta para lograr su inclusión.

Por ello, el objetivo de este documento consiste en analizar la realidad de las personas sordociegas en España para poder fundamentar las políticas públicas y las medidas a desarrollar, en función de los resultados obtenidos y sobre las necesidades reales del colectivo.

MÁS DE 9.000 PERSONAS EN ESPAÑA

La sordoceguera afecta a 15 de cada 100.000 habitantes, por lo que en España, a falta de un censo definitivo, incluye a más de 9.000 personas. Se trata de un grupo muy heterogéneo: algunas personas sordociegas no oyen ni ven nada, mientras que otras pueden tener algún resto de visión o audición. Asimismo, la sordoceguera puede ser congénita o adquirida.

Los problemas de comunicación son los más destacados, pero no las únicas necesidades con las que se encuentra una persona cuando convive con la sordoceguera. La combinación de las dos pérdidas sensoriales repercute en muchos otros aspectos vitales por lo que, cuando una persona nace o se queda sordociega, lo más urgente es intervenir para que pueda desarrollar un sistema de comunicación, aprenda uno nuevo o adapte el propio a su nueva situación.

Para ello, la ONCE argumenta que existen dos figuras clave que permiten el enlace de las personas sordociegas con el entorno: el mediador y el guía intérprete.

En cuanto a la atención a las personas con sordoceguera afiliadas, se lleva a cabo a través de una red de más de 1.500 profesionales en todas las comunidades autónomas. Cuenta además con la Unidad Técnica de Sordoceguera (UTS) y la Fundación ONCE para la Atención a Personas con Sordoceguera (FOAPS), que el año pasado prestó más de 87.000 horas de servicio de mediación a este colectivo, y colabora con entidades como la Federación de Asociaciones de Personas con Sordoceguera de España (Fasocide) y la Asociación de Familias de Personas con Sordoceguera (Apascide). La ONCE ha desarrollado también el sistema Dactyls, un novedoso lenguaje de comunicación.