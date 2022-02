Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional, e Inclusión Digital de la ONCE; entrega una reproducción de cupones conmemorativos a Mª Antonia Morillas, directora del Instituto de Mujeres del Ministerio de Igualdad

Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional, e Inclusión Digital de la ONCE; entrega una reproducción de cupones conmemorativos a Mª Antonia Morillas, directora del Instituto de Mujeres del Ministerio de Igualdad - JAVIER BARBANCHO

La ONCE lanza dos cupones para conmemorar el Día de la Igualdad Salarial y el 8 de marzo

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres con discapacidad han perdido 500 euros de salario medio desde 2010, según denuncia el Grupo Social ONCE que pondrá en circulación 11 millones de cupones conmemorativos por el Día de la Igualdad Salarial, que se celebra este 22 de febrero, y de cara al Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. De este modo, busca defender la igualdad de la mujer en el ámbito laboral, salarial y en todos los demás, y reivindica la necesidad de eliminar definitivamente las brechas de género.

El Grupo denuncia que los salarios de las personas con discapacidad en España presentan una evolución negativa en los últimos 10 años respecto al conjunto de la población, una tendencia que se acentúa más en las mujeres con discapacidad, lo que provoca que éstas se encuentren en una situación de mayor discriminación y vulnerabilidad.

Así, desde 2010 hasta 2019 (últimos datos disponibles del INE), el salario de las personas con discapacidad apenas se ha incrementado un 0,10%, lo que se traduce en un aumento de 20 euros en nueve años. Sin embargo, el salario medio de las personas sin discapacidad se ha incrementado un 7,3% en los últimos nueve años. Estos datos evidencian que el salario de las personas con discapacidad es un 16,1% inferior al de las personas sin ella, lo que se traduce en que las primeras cobran anualmente unos 4.000 euros menos que las segundas.

En el caso de las mujeres con discapacidad, la situación es todavía más desfavorable. La evolución de su salario es claramente peor, y su retribución actual es un 2,5% inferior a la percibida en 2010, es decir, las mujeres con discapacidad cobran casi 500 euros menos que en el año 2010.

Según la ONCE, "una vez más, se aprecia doble discriminación, por género y discapacidad, puesto que las mujeres sin ella han mejorado su salario medio un 10,2% en los últimos nueve años, para elevar la diferencia salarial entre mujeres con y sin discapacidad hasta el 13,3%".

Por otra parte, y según datos de la ONCE, la menor edad también incide en la precariedad salarial, por su menor experiencia, lo que se refleja en que el salario de las mujeres más jóvenes con discapacidad ascendía en 2019 a 12.478,20 euros brutos anuales, es decir, unos 2.400 euros anuales menos que para las mujeres jóvenes sin discapacidad, y 2.006 euros menos que para los hombres jóvenes con discapacidad.

Por tipo de discapacidad, el salario de las personas con discapacidad intelectual suele tener la cota más baja, con apenas 13.136 euros brutos anuales. En este grupo de personas, las mujeres reciben un salario aún más bajo, de sólo 11.390,70 euros en doce meses.

CUPONES CONMEMORATIVOS

Por otro lado, este martes la vicepresidenta de Igualdad, Recursos Humanos y Cultura Institucional, e Inclusión Digital de la ONCE, Patricia Sanz, ha entregado una reproducción de los cupones conmemorativos a la directora del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdada, Mª Antonia Morillas.

En el acto han participado también la consejera general coordinadora de Capital Humano y Cultura Institucional del Consejo General de ONCE, Cristina Arias Serna, y la jefa de la Unidad de Responsabilidad Social Corporativa e Igualdad de la Dirección General de ONCE, Eva Vilaplana Molina.

En palabras de Patricia Sanz, "el salario y el empleo son pilares básicos para tener una vida independiente; sin la garantía de una retribución digna, las mujeres con discapacidad no pueden aspirar con libertad a tener una vida en igualdad". Ha insistido, asimismo, en la necesidad de "eliminar definitivamente esta brecha y apostar por una igualdad retributiva real entre mujeres y hombres, tengan o no discapacidad".

Por su parte, Morillas ha señalado que "queda mucho por hacer en colaboración con la ONCE". Y ha calificado a los vendedores de la Organización que comercializan estos cupones como "agentes de sensibilización para acabar con la brecha de género".

Con estos dos cupones, el Grupo Social ONCE reivindica la eliminación de la brecha salarial por cuestiones de género, y también por discapacidad, para lograr un mundo con las mismas oportunidades de progreso para todas las personas.

Además, recuerda que en el Grupo Social ONCE trabajan más de 30.000 mujeres con las mismas condiciones salariales que sus compañeros, y representan casi un 43% de la plantilla total. Desde el inicio de la ONCE, hace más de 83 años, se decidió que las personas que ocupan puestos de trabajo de igual valor cobren lo mismo, con independencia de que sean mujeres u hombres, y de que tengan o no discapacidad.