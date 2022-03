'8 mujeres, 8 retos' en este 8 de marzo: de la 'España vaciada' al impacto de la guerra

Ocho mujeres ofrecen a Europa Press su testimonio este 8 de marzo de 2022 - EUROPA PRESS

Ocho mujeres han ofrecido a Europa Press su testimonio, en el marco de una serie de reportajes elaborados por el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, en el que relatan su día a día y los nuevos retos a los que se enfrentan: la vida en el mundo rural, la gestión empresarial o el impacto de la guerra.

La conocida como 'España vaciada' --aquellas zonas de España que sufren la despoblación rural y que ha llevado a la desaparición de numerosos pueblos-- aumenta la exclusión de las mujeres que viven estos municipios aunque muchas de ellas aguantan esta situación con estoicidad como Ana Isabel Villar, de 51 años y dueña de una panadería en Santa María del Campo Rus, un municipio de la provincia de Cuenca. "Esto es duro y sacrificado pero el cuerpo a todo se hace", asevera a Europa Press.

Ana define su día a día como "muy duro y más siendo mujer". "Cuando termino mi trabajo, que ya de por sí es muy duro y muy sacrificado, toca ocuparse de la casa y hacer las faenas", cuenta. No obstante, defiende que la vida en el campo está llena de "tranquilidad, aire puro, calidad de vida y servicios como médico o Internet". "No tenemos las prisas que hay en las grandes ciudades", zanja.

María Raboso, con una trayectoria profesional reconocida de más de más de 35 años en el oficio de la cerámica y una dilatada experiencia docente, desarrolla desde los años 90 su arte en un taller (declarado de especial interés de Castilla- La Mancha) en su pueblo natal, en Villacañas (Toledo).

"Como todos los artistas, aunque nos dediquemos a lo que nos gusta, siempre nos encontramos con multitud de obstáculos y con una constante lucha entre hacer lo que podemos para vivir de lo nuestro y hacer lo que realmente nos gusta hacer. Por otro lado, al hecho de ser artista también hay que sumarle el de ser mujer, pues siempre hemos estado relegadas en el mundo del arte y difícilmente hemos conseguido ser reconocidas", denuncia.

Pese a las dificultades, hay nuevas generaciones, como Consuelo Membrado, notaria de Campillo de Arenas (Jaén), que en sus seis años de trayectoria profesional, ha "pasado por algunos de los pueblos más pequeños de la provincia de Jaén". "En los pueblos la vida fluye de otra manera: es otro ritmo distinto de las capitales o de los pueblos grandes. Hay mucha cercanía con la gente, el trabajo va saliendo sobre la marcha, sin esperas, porque hay poco volumen, y jamás se puede estar mirando el reloj. A cada uno el tiempo que necesite", indica.

"Los pueblos son un claro reflejo de la 'España vaciada': se ve claramente el envejecimiento de la población y, con ello, el escaso entramado empresarial y el débil espíritu emprendedor. Todo esto hace que la mayoría de las escrituras otorgadas en las notarías pequeñas sean compraventas, herencias y testamentos", relata.

DIVERSIDAD, INCLUSIÓN Y EQUIDAD

En el mundo empresarial, la subdirectora general de Spainsif (Foro Español de Inversión Sostenible), Andrea González, aboga por "incentivar un clima profesional de camaradería y estimular que todas las personas que trabajan juntas sean permeables al feedback" por lo que no cree que existan "características intrínsecas al género en el estilo de liderazgo".

"Cuando se aprecian tendencias, pienso que responden a un cúmulo de factores; uno de ellos puede ser el género, pero siempre combinado con otros como la disciplina o las cualidades generacionales. Hoy existe una mayor concienciación sobre la necesidad de paridad en todas las capas directivas y un rechazo categórico a la brecha salarial, si bien los cambios en la realidad vienen más despacio", concluye.

En la misma línea se manifiesta la subdirectora general de la Fundación SERES, Lucila García, para quien "diversidad, inclusión y equidad son temas que están dentro de la agenda de las empresas". "Diversidad para aceptar y admitir las diferencias, inclusión para apostar por las diferencias y darle a cada una su lugar y equidad para asegurar la igualdad de oportunidades. Las organizaciones necesitan atraer, desarrollar y retener una fuerza laboral que refleje la diversidad de las comunidades en las que operan. Fomentar un entorno inclusivo con distintas diversidades es un gran reto", precisa.

"Para 2050, mejorar la igualdad de género conduciría a un aumento del (PIB) per cápita de la UE de un 6,1 a un 9,6 %, lo que equivale a entre 1,95 y 3,15 billones de euros según estimaciones del Instituto Europeo de Igualdad de Género", subraya.

"Uno de los principales obstáculos a sortear han sido los sesgos que, si no los detectamos y los contrarrestamos, pueden influir y marcar muchas de las decisiones que tomamos. Por eso es importante conocer esos sesgos, estar atentas para detectarlos y evitarlos o corregirlos", alerta a Europa Press Isabel García, directora general de Free Now España, la primera mujer que lidera una compañía de movilidad en España.

Por todo ello, anima a todas las mujeres a dejar "atrás los prejuicios, identificar sesgos y corregirlos, para entrar con decisión en el ámbito de las profesiones STEM". "No descartemos las carreras y profesiones STEM a la ligera, ayudemos a nuestras niñas a creer en sí mismas y en sus capacidades STEM", apostilla.

Uno de estos ejemplos podría ser el de Adriana Casillas, CEO de Tebrio, una biotecnológica española dedicada a la cría y transformación del insecto Tenebrio Molitor (gusano de la harina) para diversos usos. "Si he de ser sincera, nunca he tenido problemas por ser mujer en mi ámbito laboral. Quizá se debe a que he creado mi propia empresa, con un gran potencial debido a las necesidades que el mercado tiene, y que además está relacionada con la biotecnología, en la que las mujeres han estado siempre muy presentes. Me he encontrado problemas por ser joven, eso sí, porque a priori se tiende a pensar que los jóvenes tienen poca experiencia o que no están preparados para asumir ciertas responsabilidades. Pero nunca por ser mujer", afirma a Europa Press.

"Dirijo una compañía y soy madre. Y además presido IPIFF, la asociación internacional de productores de insectos. Así que a menudo me gustaría que los días fueran más largos. Pero es lo que he escogido. Y no soy la única directiva en el sector", subraya, por lo que anima a otras mujeres a "atraverse". "Les diría que van a tener las mismas posibilidades que tiene un hombre. El reto a veces está en vencer nuestros propios complejos, que afortunadamente cada vez son menos", apostilla.

"ESTOY SIEMPRE ALERTA"

Sin lugar a dudas, este 8 de marzo, la situación más complicada la viven aquellas mujeres que están sufriendo el conflicto bélico en Ucrania. Este es el caso de la joven arquitecta ucraniana, Olena Chernega, de 28 años. Vive en Irpin, ciudad ucraniana de 90.000 habitantes a unos 20 kilómetros de Kiev y relata en conversación telefónica con Europa Press el calvario que están padeciendo desde que Rusia decidió invadir el país.

"Oír las bombas, saber que estamos en una guerra y en peligro no te deja descansar. Estoy siempre alerta, constantemente nerviosa. Todo está sucediendo muy rápido --señala escondida con su familia en la finca de sus abuelos--. Las tropas rusas han bombardeado el hospital que está en nuestra ciudad. Escuchamos las bombas y es terrible", asegura esta ucraniana que desde los 8 años ha pasado los veranos acogida con una familia de acogida en Sabiñánigo (Huesca) gracias a la asociación Asistencia a la Infancia de Zaragoza.

Para su familia, huir --como han hecho los más de miles y miles de refugiados que han cruzado en la última semana la frontera con Polonia-- no es una opción. "No queremos abandonar a mis abuelos. Son muy mayores y no podrían afrontar el viaje" precisa. Olena comenzó en 2018 comenzó a estudiar un máster de Arquitectura del Paisaje en Valencia. Con la irrupción de la pandemia, regresó a su país, donde terminó el máster. Entre sus planes, estaba casarse con su novio este verano.