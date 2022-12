La nostalgia es el sentimiento mayoritario de la población en Navidad, cuatro puntos más en el caso de los mayores

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nostalgia es el sentimiento mayoritario que transmite la Navidad a la población española (52%), seguido de la alegría (49%), la tristeza (22%) y el estrés (19%). En el caso de las personas con edades comprendidas entre los 65 y 75 años, el porcentaje relativo a la nostalgia aumenta en cuatro puntos (56%), seguido de la alegría (39%), tristeza (29%) y estrés (16%), según un estudio de Securitas Direct en colaboración con IO investigación.

El objetivo del estudio, que recoge el sentir y los hábitos de los españoles en Navidad y pone el foco en las personas mayores, es conocer su realidad, sus emociones, así como sus principales hábitos de celebración (compañía, preocupaciones o aspiraciones, entre otros), según ha informado la compañía en un comunicado.

Según dicha encuesta, a las personas mayores la Navidad les genera más nostalgia y tristeza y menos alegría y estrés que a la media encuestada. Y es la alegría, específicamente, la emoción que más dista con respecto al resto de las personas que han participado en el estudio. Asimismo, son los seniors los que más echan de menos a sus familiares fallecidos (67%) y, en especial, a sus padres (35%).

Por otro lado, el 16% de las personas de entre 65 y 75 años viven solas, siendo un 11% mujeres. De los que viven acompañados, el 48% lo hace con su pareja y un 27% con sus hijos. En relación al acompañamiento, el 84% de la población ha manifestado en la encuesta que pasará las fiestas con su familia y, aunque los mayores de 65 años también lo harán (78%), es el colectivo que en mayor medida lo celebrará solo con sus parejas (16,30%).

En cuanto a desplazamientos, el 75% de los mayores encuestados manifestó que se quedarán en su hogar y el 21% irá a casa de un familiar. Del resto de la población, el 37% lo pasará fuera (32% se desplazará a casa de un familiar y el 5%, de viaje). Entre los motivos de los más jóvenes, la mayoría (73%) decide volver a su casa por estas fechas por ver a sus familiares en general, mientras que el resto (15%) manifiesta que no le gusta ir a casa de familiares.

Por otro lado, el 21% de los encuestados afirman que tomarán medidas sanitarias o de seguridad extra para con sus mayores en Navidad, a pesar de ser la primera sin restricciones oficiales a escala nacional, tras la pandemia.

LA SOLEDAD DE LOS MAYORES EN NAVIDAD

Según los datos recabados, un 15% de la población manifiesta conocer a personas mayores en su entorno (familiares o no) que pasarán la Navidad solos. De entre las razones por las que los encuestados de entre 65 y 75 años pasan estas fiestas solos, un 40% manifiesta que es porque no tienen con quien pasarla, un 38% porque viven lejos, un 27% porque prefieren pasarla solos y un 26% porque no pueden moverse o salir de casa.

De las personas que tienen a sus mayores lejos de ellos, a la mayoría (59%) les tranquiliza saber que anímicamente están bien, al 52% conocer que alguien les visita a diario y al 48% que sus mayores tengan la posibilidad de estar conectados. Además, a un 28% saber si les pasa algo en el hogar y un 23% fuera de él.

En cuanto a lo que más se valora de un servicio de protección de mayores, la mitad de los encuestados considera positiva la tranquilidad que le aporta sentirse independiente, pero al mismo tiempo saber que si le pasa algo le atenderán rápidamente; el 35% lo que más valora es saber que está protegido y seguro, y el 16% poder estar en contacto continuo con alguien.

ACOMPAÑAR A LOS MAYORES

Enmarcada en este contexto, Securitas Direct ha puesto en marcha la campaña de concienciación y movilización #ParaQuéEsperar, con el objetivo de acompañar a las personas mayores que van a vivir esta época en soledad. Para ello, además de la realización del presente estudio, la compañía llevará a cabo una acción de voluntariado con la que acompañarán a aquellos clientes senior que estén solos y que deseen tener compañía en estas fechas.

"El objetivo es felicitarles la Navidad, ver cómo van a pasar estas fechas y, sobre todo, contribuir a que se sientan menos solos. Invitarles a dar un paseo, acompañarlos en sus recados o disfrutar de una buena charla", han explicado.

PROTECCIÓN SENIOR

Por otro lado, Securitas Direct cuenta con Protección Senior, un servicio compuesto por un smartwatch con una pantalla multifuncional, un panel central, un dispositivo médico y una app móvil con la que la compañía es capaz de proteger la salud y la autonomía de sus usuarios al mismo tiempo.

Gracias a este servicio, la compañía de protección ha atendido más de 25 mil casos de emergencia y solventado más de un millón de intervenciones en el último año. Desde su puesta en marcha en 2017, el servicio ha superado los 135.000 usuarios, siendo en su mayoría mujeres (60% aproximadamente) de más de 70 años, aunque la media de edad baja cada año.