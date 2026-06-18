El Oberaxe detecta 31.003 contenidos de odio en redes en mayo, un 78% contra personas del norte de África

Archivo - Teclado de un ordenador - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha identificado 31.003 contenidos de discurso de odio y narrativas discriminatorias en redes sociales durante el mes de mayo de 2026, el 78% contra personas del norte de África.

Así se desprende del boletín publicado este jueves, elaborado a partir del sistema FARO. El informe revela que la tasa de retirada de las plataformas digitales alcanza el 65% de los contenidos reportados, lo que supone un incremento respecto al mes anterior, que fue del 56%.

En concreto, la vía trusted flagger concentra el 53% de los contenidos retirados, con un aumento de 5 puntos porcentuales respecto a abril (48%). En paralelo, las notificaciones realizadas como usuario normal alcanzan una tasa de retirada del 12%, frente al 8% registrado el mes anterior. En cuanto a la rapidez de actuación, el 8% de los contenidos se elimina en las primeras 24 horas, mientras que el 4% adicional se retira en el plazo de una semana desde su notificación.

Por plataformas, TikTok alcanza una tasa de retirada del 90%, con un 31% eliminado en las primeras 24 horas. X también registra un 90% de retirada, destacando que el 96% de los contenidos eliminados se gestiona a través de trusted flagger. Instagram logra un 77% de retirada, lo que supone un incremento de 12 puntos respecto al 65% de abril. Facebook se sitúa en el 51%, con un 13% de eliminaciones en el plazo de una semana y YouTube registra una tasa de retirada del 19%, concentrando el 100% de las eliminaciones solicitadas.

En cuanto al contenido, el informe señala que el 53% de los mensajes presenta a los grupos diana como una "amenaza", manteniéndose en niveles similares a los del mes anterior (55%). Le siguen los contenidos que "deshumanizan o degradan gravemente" (23%), con un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a abril (13%) y los que incitan a la expulsión (21%), con un descenso de 9 puntos respecto al mes anterior (30%).

Mientras, el informe refleja que, otro tipo de mensajes --como los que incitan a la violencia, promueven el descrédito o alaban ataques contra los grupos diana-- representan, en cada caso, el 1% del total analizado.

Asimismo, señala que el 87% de los contenidos utiliza lenguaje "agresivo explícito", mientras que el 7% recurre a la "ironía o el sarcasmo". Asimismo, el 34% de los mensajes incorpora imágenes, vídeos, memes o lenguaje codificado, "lo que incrementa su capacidad de difusión y dificulta su detección automática".

Las personas del norte de África concentran el 78% de los contenidos, lo que supone un incremento de 24 puntos porcentuales respecto al 54% de abril. También destacan las personas musulmanas (25%), con un descenso de 13 puntos respecto al 38% del mes anterior y las personas afrodescendientes (11%), con un aumento de 3 puntos respecto al 8% de abril.

El informe identifica la inseguridad ciudadana como el principal factor desencadenante del discurso de odio, al concentrar el 82% de los contenidos detectados. Otros ámbitos relevantes incluyen las políticas públicas (5%), la llegada en embarcaciones (5%) y el terrorismo (4%). Además, se recopilan contenidos vinculados a agresiones sexuales (4%) y conflictos armados (3%).

ASESINATO EN ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Entre los "episodios prototípicos" del mes, el informe destaca el impacto del asesinato de una joven en Esplugues de Llobregat (Barcelona), que, según explica, catalizó "un elevado volumen de discurso de odio en redes sociales".

"Este suceso fue utilizado para reforzar narrativas que vinculan la delincuencia con las personas de origen extranjero, generando un clima de criminalización hacia distintos colectivos diana, con comentarios como 'negros y moros robando y violando en masa'", subraya el Oberaxe.

Además, añade que este episodio se vincula a "discursos que buscan establecer una asociación entre delincuencia y la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes en España, con mensajes como 'otro asesinato de moros de los que vienen a trabajar'" .

También cita los altercados en el parque de Las Meanas, en Avilés (Asturias), utilizados para criminalizar a menores de origen extranjero, y la difusión generalizada de vídeos sin contexto sobre personas llegando en embarcaciones.

Asimismo, en el contexto de la campaña electoral en Andalucía, el Oberaxe registró una mayor circulación de mensajes que vinculan a las personas migrantes con un "acceso privilegiado" a los recursos públicos, presentándolas como "una carga para el sistema". "Estos contenidos cuestionan la legitimidad de las personas migrantes para acceder a derechos sociales, reforzando su estigmatización y exclusión simbólica, en muchos casos a partir de percepciones o informaciones no verificadas", recalca.