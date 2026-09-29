Las Oblatas lanzan 'Sin precio', una serie de pódcast sobre mujeres en riesgo de prostitución y explotación

Cartel del pódcast 'Sin precio'. - OBLATAS

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Programa Oblatas Centro Albor ha puesto en marcha 'Sin precio', una serie de pódcast formada por cuatro episodios que busca "acercar a la sociedad las realidades que viven mujeres y jóvenes expuestas a situaciones de vulnerabilidad y al riesgo de ser captadas para contextos de prostitución o explotación".

A través de conversaciones, testimonios y aportaciones profesionales, la iniciativa, financiada por el Ministerio de Igualdad, propone "escuchar diferentes voces para comprender mejor una realidad compleja y los factores personales, sociales y económicos que pueden incrementar las situaciones de riesgo", según ha explicado la congregación en un comunicado.

La serie está compuesta por cuatro capítulos de entre 20 y 45 minutos de duración, en los que jóvenes, mujeres migrantes y profesionales "toman la palabra a lo largo de las distintas entregas, poniendo en el centro sus experiencias y su conocimiento de esta realidad".

El primer episodio, titulado 'Prostitución del siglo XXI', ya está disponible y cuenta con la participación de jóvenes y una profesora de un centro de integración social.

Los siguientes capítulos tendrán como protagonistas a dos mujeres migrantes, a la psicóloga Yanira Santana, que ofrecerá "una mirada desde la atención psicológica y el acompañamiento en los procesos de recuperación de las mujeres", y a profesionales del Programa Oblatas Centro Albor.