ONU Mujeres reivindica la posible autoría femenina de 'Las mil y una noches' en una edición firmada por "Anónima"

Archivo - Varias personas durante la 48ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid, en el Paseo de Recoletos, a 3 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

ONU Mujeres España ha presentado este jueves en la Feria del Libro de Madrid una edición inédita de 'Las mil y una noches' firmada bajo el nombre de "Anónima", una iniciativa que reivindica la posible autoría femenina de la obra.

El proyecto surge a raíz de una investigación desarrollada durante más de cinco meses por un equipo multidisciplinar de expertas de Amazon Web Services (AWS) e IOdigitalX, junto con especialistas en psicolingüística, impulsada por Dentsu Creative. El estudio empleó herramientas avanzadas de inteligencia artificial para analizar patrones lingüísticos y estimar probabilidades de autoría desde una perspectiva de género.

Según los resultados obtenidos, existe un 81,7% de probabilidad de que los primeros textos que dieron origen a 'Las mil y una noches' fueran escritos por una mujer. Con esta iniciativa, ONU Mujeres España impulsa una conversación sobre igualdad de género, cultura y representación, utilizando la inteligencia artificial para visibilizar las contribuciones históricas de las mujeres y promover narrativas más inclusivas.

La presentación tuvo lugar en el Pabellón Central de CaixaBank en la Feria del Libro de Madrid. La entidad, patrocinadora oficial del evento, ha respaldado esta iniciativa, que forma parte del compromiso de ONU Mujeres España con la promoción de la igualdad de género en el ámbito cultural.

"Este proyecto va mucho más allá de una reinterpretación literaria: es una forma de recuperar voces históricamente invisibilizadas y reconocer la contribución de las mujeres a la cultura y la literatura universal. Avanzar en representación también es avanzar en igualdad", destacó la presidenta de ONU Mujeres España, Eva D. Castro.

Por su parte, Laia Rubio, Cloud Operations Architect en AWS, explicó que la investigación ha permitido desarrollar una herramienta basada en inteligencia artificial capaz de determinar la probabilidad de género de quien escribió un texto. Según señaló, esta tecnología puede contribuir a "arrojar luz" sobre autorías femeninas ocultas.

Desde Dentsu Creative, Eva Pastor subrayó el valor de la innovación y la creatividad para impulsar cambios sociales y fomentar una igualdad real de oportunidades, mientras que la escritora afgana refugiada en España Nadia Ghulam, autora del prólogo de la obra, calificó de "revolucionario" que 'Las mil y una noches' pueda estar firmado por una "Anónima". Además, ha defendido que "este hallazgo del pasado es una luz para el futuro de las mujeres".

La nueva edición ya está disponible en formato digital por 3,99 euros y los fondos recaudados se destinarán a iniciativas impulsadas por ONU Mujeres para promover la igualdad de género y aumentar la visibilidad de las mujeres en la sociedad.