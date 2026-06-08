Papa.- Revuelta de mujeres en la Iglesia desea que León XIV tenga "unas palabras específicas sobre las mujeres"

(I-D) El Papa León XIV; la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante una visita del Pontífice al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Inmaculada Franco, una de las portavoces del colectivo Revuelta de mujeres en la Iglesia, ha deseado que en su visita a España, el Papa León XIV tenga unas "palabras específicas sobre las mujeres"

"Nos gustaría que pudiera atender y ocuparse, igual que se ocupa de tantos y siempre de los más desfavorecidos, de los más débiles y de los más maltratados, que tuviera unas palabras específicas sobre las mujeres. Que son, con frecuencia, también las más maltratadas, tanto en el terreno económico como en el terreno de los abusos, como cuando hay conflictos. Son las primeras víctimas", ha detallado Franco en declaraciones a Europa Press.

Así, ha puntualizado que desde Revuelta de mujeres en la Iglesia consideran que el Pontífice tiene esa sensibilidad, pero que sería "un gran apoyo" si la expresase públicamente. "Sobre el tema mujeres (en sus discursos), seguimos esperando", ha apuntado.

En ese sentido, ha recordado que hace unas semanas la entidad publicó una carta de bienvenida y agradecimiento al Santo Padre, en la que le indicaban que las mujeres siguen "esperando la igualdad de trato y la posibilidad de acceso a los ministerios como los varones". "Esa es una de las causas de la desigualdad. La causa fundamental y la causa del politicalismo también, la exclusiva presencia de varones", ha explicado Franco.

Precisamente, el pasado 2 de junio, el Papa nombraba a María Montserrat Alvarado, actual presidenta y directora de operaciones de EWTN News, prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, lo que la convierte en la primera mujer no religiosa en ser nombrada prefecta de un dicasterio de la Santa Sede. Alvarado asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre.

LOS DISCURSOS DE LEÓN XIV, "MUY FUERTES Y MUY BIEN ORIENTADOS"

Por otro lado, ha asegurado que las intervenciones de León XIV en Madrid, desde que llegase el pasado sábado 6 de junio, han sido "muy fuertes" y "muy bien orientadas".

"De momento el Papa no ha hecho alusión a ninguno de esos temas pero es que lleva una agenda tremenda. Lo que ha dicho, francamente, ha sido un discurso muy fuerte, tanto el del primer día como el de hoy, en el sentido de fundamentarlo todo en la dignidad en la defensa radical de la dignidad humana", ha dicho.

Así, ha destacado las menciones del Pontífice sobre la inmigración, el diálogo político y sobre el aborto. "Lo fundamental es lo que ha dicho sobre inmigración, la advertencia que ha hecho sobre el diálogo político -que es necesario y que no se puede descalificar al oponente-, esto también ha sido una gran belleza. Y, luego, la defensa de la vida que hace siempre", ha zanjado.