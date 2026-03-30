Patronal de la dependencia pide agilidad en la acreditación de la formación de cuidadores procedentes de otros países

Participantes en el Foto Banco Mundial de Ecuador. - WILLY DEF AGENCY

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha pedido buscar soluciones "coordinadas y eficaces" para el déficit de profesionales del sector, durante el encuentro internacional sobre el futuro de la migración laboral y la movilidad de talento en América Latina, organizado por el Banco Mundial. Entre las medidas propuestas, la patronal ha reclamado agilidad en la acreditación de la formación de cuidadores procedentes de otros países.

La secretaria general de AESTE, Josune Méndez, ha trasladado esta preocupación durante su participación en el encuentro, que ha reunido a gobiernos, organismos internacionales, centros de formación y empresas para debatir sobre nuevas fórmulas de cooperación en materia de empleo y movilidad laboral entre América Latina y España.

Durante la mesa redonda dedicada a la formación en origen, la inversión privada y la cofinanciación para la movilidad laboral, Méndez ha explicado que, ante el envejecimiento de la población y la creciente demanda de profesionales, las empresas del sector tienen un "compromiso claro" en impulsar alianzas internacionales que faciliten la incorporación de nuevos profesionales al sector.

En este contexto, la cooperación con países de América Latina "se perfila como una vía estratégica para formar y atraer profesionales, aunque han elementos que garanticen su viabilidad", según la patronal.

"El sector tiene disposición de contribuir a este tipo de iniciativas, porque la necesidad de profesionales en el sector es muy importante, pero para que funcione, el modelo tiene que ser viable y estar bien diseñado y equilibrado", ha argumentado Méndez. En este sentido, ha indicado que las empresas pueden aportar demanda real de profesionales, conocimiento del puesto y capacidad de integración, pero necesitamos seguridad jurídica y procesos ágiles que permitan una incorporación efectiva de trabajadores formados".

Por ello, la patronal ha subrayado la importancia de avanzar en marcos claros "de migración laboral, el reconocimiento ágil de cualificaciones, garantizar el cumplimiento de las expectativas de las personas que migran --con políticas que favorezcan su integración y permanencia-- y asegurar la corresponsabilidad público-privada en este tipo de iniciativas.

"El riesgo no puede recaer únicamente en las compañías. No olvidemos que hablamos de un servicio esencial para nuestra sociedad y de un problema estructural", ha precisado Méndez durante el foro.

Uno de los principales obstáculos para la incorporación de profesionales formados fuera de España es el proceso para contar con la certificación necesaria, según AESTE. "Cuando miramos oportunidades hacia el exterior, tenemos que encontrar alternativas compatibles con estas exigencias", ha explicado Méndez, alertando de que, "sin mecanismos de reconocimiento adecuados, los profesionales formados fuera de España no podrán ejercer, pese a contar con formación y experiencia".

Para superar esta barrera, AESTE ha propuesto avanzar en fórmulas que permitan establecer equivalencias con centros de formación y programas concretos en países de origen, como los analizados en Colombia y Ecuador, de modo que la formación adquirida pueda tener validez tanto en esos países como en España.

CONTENIDOS DESACTUALIADOS Y NUEVAS COMPETENCIAS

Durante su intervención, Josune Méndez ha presentado además las conclusiones de un estudio reciente impulsado por el Foro Técnico de Formación, AESTE y la UNIR, que analiza las fortalezas, pero también las brechas y necesidades emergentes de los profesionales del sector.

El informe concluye que los contenidos formativos están desactualizados y que los cuidadores requieren nuevas competencias que van más allá de las tareas asistenciales tradicionales. Entre las habilidades más demandadas destacan las competencias emocionales y relacionales, las competencias digitales, las relacionadas con la intervención conductual, competencias psicosociales, y aquellas relacionadas con la adaptación a los nuevos modelos de cuidados. "El perfil profesional del cuidador es hoy más complejo y más relevante que nunca", ha indicado Méndez.

A lo largo de las jornadas celebradas en Ecuador y Colombia, la asociación ha insistido en la necesidad de impulsar modelos de cooperación internacional que incluyan, formación, empleo, políticas de integración y movilidad laboral de forma ordenada, eficaz y sostenible. Solo a través de un enfoque conjunto, ágil, bien estructurado y que beneficie a todas las partes, será posible dar respuesta a un desafío que trasciende fronteras: garantizar la disponibilidad de profesionales y asegurar la calidad y sostenibilidad de los sistemas de cuidados.