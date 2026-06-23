Patronales de dependencia piden a CCAA que el "refuerzo" estatal a la dependencia se traduzca en "medidas concretas"

Archivo - Una persona mayor sujeta un bastón en el Parque de El Retiro. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las patronales del sector de la atención a la dependencia AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES, han celebrado el incremento de la financiación estatal a la dependencia anunciado por el Gobierno y hacen un llamamiento a las comunidades autónomas --competentes en la materia-- para que esta inversión se traduzca en "medidas concretas" como una mejora de la calidad asistencial y de las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

"Un llamamiento a las comunidades autónomas para que el refuerzo presupuestario anunciado se traduzca en medidas concretas que permitan consolidar la red de atención y asegurar la viabilidad de un sector que constituye uno de los principales pilares del Estado del bienestar y uno de los mayores generadores de empleo del ámbito social", subrayan en un comunicado.

Las patronales destacan que el anuncio permite "recuperar la senda" de incremento de la financiación estatal impulsada entre 2021 y 2023, consolidando un esfuerzo presupuestario que consideran "imprescindible" para responder a los desafíos demográficos y sociales que afronta España.

Las organizaciones esperan que estos nuevos recursos supongan "un incremento neto de la financiación destinada a la dependencia y los cuidados, evitando que puedan verse compensados por reducciones en las aportaciones realizadas por otras administraciones u organismos públicos".

Además, advierten de que los desafíos asociados al envejecimiento de la población, el aumento de la dependencia y la creciente demanda de cuidados "exigirán mantener e intensificar este esfuerzo inversor durante los próximos años" por lo que piden "aumentar la inversión del PIB en cuidados de larga duración, en línea con el resto de países europeos".

AESTE, ASADE, CEAPs, FED y LARES confían en que este compromiso no constituya "un punto de llegada" sino "un paso más dentro de una estrategia sostenida de fortalecimiento del sistema" y consideran necesario "mantener el esfuerzo inversor más allá de 2027 para afrontar adecuadamente las necesidades ya existentes y las que surgirán en los próximos años".

Además, señalan que el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia "requerirá seguir avanzando en una colaboración público-privada sólida y estable" y, por ello, muestran su disposición para la elaboración de un Pacto Nacional por el cuidado de las personas en situación de dependencia.