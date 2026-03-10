El PE sólo reconoce a seis mujeres entre la veintena de premiados por construir Europa con la Orden al Mérito europea

Vista general del hemiciclo del Parlamento Europeo en su sede de Estrasburgo (Francia) . - PHILIPPE STIRNWEISS

BRUSELAS, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este martes los nombres de la veintena de premiados que recibirán la Orden Europea del Mérito, un galardón recién creado que reconoce contribuciones a la construcción europea y promoción de sus valores, entre los que hay dos españoles premiados --Javier Solana y el cocinero José Andrés-- y apenas seis mujeres.

"Europa siempre ha sido construida por personas. Superando divisiones, rompiendo barreras, derrocando dictaduras y superando crisis para un futuro mejor para nuestro continente", ha dicho Metsola al anunciar los premiados ante el pleno reunido en Estrasburgo (Francia).

"Este compromiso europeo merece ser celebrado. Con la Orden Europea del Mérito, honramos a aquellos que no solo creían en Europa, sino que ayudaron a construirla", ha expresado la conservadora maltesa, antes de dar a conocer la lista de premiados, que han sido elegidos por un reducido comité del que forma parte la propia Metsola y las vicepresidentas eurparlamentarias Sophie Wilmès y Ewa Kopacz, además de Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell y Enrico Letta.

Así, el galardón reconoce en primer lugar a tres "Miembros Distinguidos" en las personas de la excanciller alemana Angela Merkel, el expresidente de Polonia y líder del sindicato Solidaridad, Lech Walesa, y al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Además, son reconocidos otras 17 personalidades, entre ellas dos españoles, el exministro socialista y exjefe de la diplomacia europea, Javier Solana, como "miembro honorable" y el cocinero José Andrés, como "miembro".

En la categoría de miembros honorables, junto a Solana, figuran Valdas Adamkus, expresidente de Lituania, Jerzy Buzek, exprimer ministro de Polonia y expresidente del Parlamento Europeo, Aníbal Cavaco Silva, expresidente y exprimer ministro de Portugal, Sauli Niinistö, expresidente de Finlandia y expresidente del Parlamento finlandés, Pietro Parolin, cardenal y secretario de Estado de la Santa Sede, Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Maia Sandu, presidenta de la República de Moldavia, Wolfgang Schüssel, excanciller Federal de Austria, y Jean Claude Trichet, expresidente del Banco Central Europeo.

Como "miembros, aparecen junto a José Andrés Giannis Antetokounmpo, baloncestista, Marc Gjidara, abogado y académico, Sandra Lejniece, médica, científica y líder académica, Oleksandra Matviichuk, abogada de Derechos Humanos, Viviane Reding, exvicepresidenta de la Comisión Europea, exdiputada en la Cámara de Diputados de Luxemburgo y exeurodiputada, y Paul David Hewson, conocido como Bono, David Howell Evans, Adam Charles Clayton y Laurence Joseph Mullen Jr, músicos y miembros de la banda U2.