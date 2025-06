Personas sordas visibilizan las barreras que deben sortear si no pueden acceder a la lengua de signos: "¿Te imaginas?"

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha lanzado una campaña audiovisual en la que visibilizan las barreras que las personas sordas deben sortear cuando no tienen acceso a su lengua natural: la lengua de signos.

En el marco de celebración del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, que se celebra este 14 de junio, y bajo la premisa 'Las lenguas de signos nos hacen más fuertes', el vídeo interpela directamente a la ciudadanía a través de escenas cotidianas de exclusión como una reunión de trabajo, una cita médica, una emergencia sin instrucciones accesibles o en un aula, con situaciones reales que ilustran cómo la falta de accesibilidad lingüística afecta a todos los ámbitos de la vida de estas personas.

"Estás en una reunión de trabajo y no entiendes ni una sola palabra. ¿Te imaginas?. Hay una emergencia y no te cuentan qué está pasando. ¿Te imaginas?. Acudes a una cita médica. Te llaman por megafonía, pero no puedes oírlo. ¿Te imaginas?. Eso nos pasa a las personas sordas sin la lengua de signos", son algunas de las preguntas que se formulan en el vídeo.

Desde aulas educativas hasta hospitales, pasando por entornos familiares o el transporte público, las imágenes conforman un retrato colectivo de aislamiento, incomunicación y discriminación que muchas personas sordas viven y que, para el conjunto de la sociedad, sigue siendo invisible.

Por todo ello, el vídeo concluye con una afirmación coral que no sólo invita a la reflexión, sino también a la adhesión: "Yo con la lengua de signos. ¿Y tú?".

La campaña de este año se enmarca en una reivindicación más amplia: las lenguas de signos no como opción, sino como derecho fundamental. Aunque estas lenguas cuentan con un amplio reconocimiento legal en España, la CNSE denuncia que siguen siendo relegadas en sectores esenciales como la educación, la sanidad, la justicia, el empleo, o los medios de comunicación.

El presidente de la CNSE, Roberto Suárez, ha declarado que "hablar de inclusión sin asegurar el uso de la lengua de signos es pura retórica". En este sentido, ha exigido medidas como incorporar la lengua de signos en servicios públicos, la inclusión de estas lenguas en el sistema educativo desde etapas tempranas, y su promoción y protección como parte que es del patrimonio lingüístico y cultural de España.

A su juicio, "la lengua de signos debe ser reconocida tal como establece la Ley 27/2007 y refrendan diversos tratados internacionales de derechos humanos". "Necesitamos hechos, no intenciones. La lengua de signos es nuestra forma de estar en el mundo, y su invisibilización nos margina como ciudadanía", ha alertado.

En un manifiesto, la CNSE pone el foco en las consecuencias de no garantizar este derecho: niñas y niños sordos que no acceden a su lengua natural; pacientes incomunicados en centros de salud y hospitales; jóvenes que no pueden estudiar o trabajar en igualdad de condiciones; mujeres sordas que temen denunciar una agresión por miedo a no ser comprendidas; o personas mayores aisladas por falta de apoyos.

Frente a esta realidad, la CNSE exige a las administraciones públicas un compromiso "firme y duradero" con políticas inclusivas que garanticen el uso y la presencia de la lengua de signos donde haya una persona sorda. "Tenemos derechos, pero no siempre se cumplen. Tenemos soluciones, pero no siempre se aplican. Tenemos talento, pero no siempre se escucha. Sin lengua de signos, no hay igualdad", alerta el texto.

La CNSE concluye que el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas no es solo una fecha para celebrar, sino también para reivindicar. "La inclusión empieza cuando se respeta la lengua de cada persona. Para las personas sordas, la lengua de signos es nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Nos hacen más fuertes, más iguales, más libres, y no vamos a detenernos hasta que se garantice su uso en cada rincón de la vida pública", sentencian.

EDIFICIOS Y MONUMENTOS SE TIÑEN DE AZUL TURQUESA

El Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas se adoptó en 2014 en Consejo de Ministros. Desde entonces, se celebra cada 14 de junio porque ese mismo día de 1936 se constituyó la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), entidad que junto a su red asociativa ha hecho posible que estas lenguas, la lengua de signos española y la catalana, sean valoradas en sociedad.

Además, con motivo de esta fecha, edificios y monumentos de toda España se teñirán de azul turquesa, color que identifica a la comunidad sorda. Además, la red asociativa CNSE desplegará actividades en todo el país para conmemorar esta fecha que, además de para celebrar, sirve para exigir justicia lingüística y plena participación para todos los usuarios de las lenguas de signos.