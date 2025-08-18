Plan International alerta del "preocupante" aumento de la violencia sexual en zonas de guerra en 2024

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Plan International ha alertado este lunes del "preocupante" aumento de la violencia sexual en zonas de guerra en 2024 y pide hacer "todo lo posible" para "proteger" a mujeres y niñas que viven en contextos de conflicto.

La ONG ha reaccionado así al último informe anual de Naciones Unidas (ONU) publicado el pasado jueves, en el que señala que la violencia sexual en conflictos armados ha aumentado un 25% en 2024 respecto del año anterior.

En este sentido, la directora ejecutiva de Plan International a nivel global, Reena Ghelani, ha indicado que "estos resultados son profundamente alarmantes" y ha recordado que, según los datos del documento, más del 92% de las víctimas son niñas y mujeres.

Asimismo, ha apuntado que los crímenes de guerra como la violación, la esclavitud sexual, el matrimonio o la esterilización forzados se encuentran "entre los más atroces que se pueden cometer contra la población civil en un conflicto". Además, ha añadido que constituyen "una grave violación de los derechos humanos básicos y del derecho internacional humanitario".

El informe analiza más de 21 países e identifica víctimas de entre uno y 75 años. "Algunos ataques han derivado en ejecuciones. Para las personas supervivientes, las secuelas no son únicamente físicas y psicológicas; a menudo también se enfrentan a un enorme estigma social", ha explicado Plan International.

En esta línea, la ONG ha expuesto que en Sudán ha recibido "testimonios desgarradores" de violencia sexual "contra niñas, mujeres, niños y hombres". "La falta de acceso a misiones de investigación independientes dificulta conocer la magnitud real de estos crímenes. Esto significa también que las personas supervivientes tienen menos posibilidades de acceder a la justicia y exigir responsabilidades a quienes los cometen", ha subrayado.

Además, Plan International ha advertido que "muchos casos" probablemente no se denuncien, debido a "la escasa rendición de cuentas y al fuerte estigma social". "Los que conocemos son, con toda seguridad, solo la punta de un iceberg mucho mayor y más profundo", ha asegurado para añadir que "esta dura realidad no puede ser ignorada".

Igualmente, ha dicho que el "descenso" de la financiación internacional para la ayuda humanitaria está "limitando gravemente" la capacidad de respuesta a nivel mundial. Así, ha agregado que las necesidades esenciales y de recuperación "siguen desatendidas de manera alarmante". "Muchas personas continúan arrastrando traumas no resueltos que, con demasiada frecuencia, se transmiten de generación en generación. La inversión en servicios de salud es más urgente que nunca", ha destacado.

PROTECCIÓN PARA CENTROS SANITARIOS Y SU PERSONAL

También ha pedido protección para los centros sanitarios y el personal de salud en todas las zonas en conflicto "para garantizar que las personas supervivientes de violencia sexual puedan acceder a la atención que necesitan con urgencia". "El respeto y cumplimiento del derecho internacional humanitario nunca es negociable. La vida y la dignidad humanas deben ser siempre respetadas, sin excepciones", ha recalcado.

En cuanto a las partes incluidas por la ONU en su lista de "advertencia" para el próximo informe -entre ellas las fuerzas armadas rusas e israelíes-, Plan International ha apoyado "firmemente" la exigencia de Naciones Unidas de que cesen "de inmediato" todos los actos de violencia sexual. Además, ha acogido "con satisfacción" las investigaciones adicionales sobre estas "terribles acusaciones".

"Las niñas y mujeres que viven en contextos de conflicto y crisis se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. Tenemos un deber moral y legal de hacer todo lo posible por protegerlas. La violencia sexual nunca debe utilizarse como arma de guerra", ha concluido.