La PMP pide políticas de justicia intergeneracional para erradicar la pobreza y la exclusión social

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado la "urgente necesidad" de implementar políticas de justicia intergeneracional que erradiquen la persistencia, en España, de las altas tasas de pobreza y exclusión social que afectan especialmente a la franja de población mayor de 65 años, por el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra este 17 de octubre.

Por ello, solicitan políticas públicas integrales e inmediatas que garanticen condiciones de vida dignas para las personas mayores como la revalorización sostenida de las pensiones para asegurar su poder adquisitivo frente a la inflación y cubrir los gastos básicos o el refuerzo y mejora del complemento de las pensiones mínimas hasta equipararlas al nivel del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente.

También aboga por reforzar el bono social energético y medidas específicas contra la pobreza energética dirigidas a hogares de personas mayores; mejorar los programas de atención domiciliaria y prevención de soledad, así como campañas frente a fenómenos climáticos extremos con enfoque en personas mayores que viven solas; y apoyar y promover la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas antiguas.

Además, la PMP ha denunciado nuevamente el "falso conflicto generacional" que intentan instalar algunos discursos, contraponiendo los derechos de las personas mayores a los de la juventud ya que, como subrayan, los datos demuestran que "la pobreza afecta a todas las edades, aunque sus manifestaciones sean distintas".

Según datos recientes de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2024), la tasa AROPE (personas en riesgo de pobreza o exclusión social) se situó en el 25,8 % en España en 2024. En el caso de las personas mayores de 65 años, la tasa AROPE fue del 19,5 %, es decir, casi una de cada cinco personas mayores está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Por otro lado, en base a las cifras de 2024 del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), los desequilibrios son aún más marcados en mujeres mayores con pensiones de viudedad o pensiones bajas pues aproximadamente tres de cada diez mujeres con derecho a pensión de jubilación perciben la pensión mínima.

La Plataforma también ha denunciado el creciente impacto de la pobreza energética que golpea con especial dureza a personas que viven solas o dependen de pensiones mínimas o de viudedad, comprometiendo de modo directo su bienestar y dignidad.

Esta incidencia se destaca en el informe 'Indicadores de Pobreza Energética 2022-2024, balance y cierre ENPE 19-24', elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entre los resultados de este estudio, se señala que la mayoría de las personas mayores declaran no poder calentar adecuadamente su vivienda, o se retrasan en el pago de los suministros esenciales.

En este sentido, el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, ha señalado que "cada dato tiene rostro y nombre: personas mayores que enfrentan el invierno con mantas o apagando la calefacción para llegar a fin de mes". "No hay bienestar posible mientras persista esta forma de desigualdad", ha denunciado.