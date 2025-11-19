El PP afea a Redondo su gestión: "Más víctimas, violencia sexual, género, mujeres abusadas por miembros de su Gobierno"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión de control en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 24 de septiembre de 2025, en Madrid (España). La ausencia del presidente del Gobierno, quien se encuentra en Nueva - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Silvia Franco ha afeado este miércoles a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la "herencia" de su gestión: "Más víctimas, más violencia, porque no cesa, violencia sexual, violencia de género, mujeres prostituidas abusadas, incluso por miembros de su gobierno y con su silencio cómplice", ha afirmado.

Así lo ha expresado la diputada durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, donde ha vuelto a pedir a la ministra de Igualdad que dimita.

"Es usted una cómplice de los asesinos y los maltratadores. Mis compañeras estaban llamando en situación de pánico porque quienes llevan las pulseras son mujeres en riesgo extremo. Y los mismos policías dijeron que no se activó el protocolo. Hable usted con las víctimas", ha dicho Silvia Franco, reproduciendo las palabras que profirió una activista feminista a Ana Redondo la pasada semana en Granada.

Según la diputada 'popular', estas palabras "resonaron" en toda España porque "reflejan la enorme distancia que hay entre el discurso oficial sobre el nuevo fallo del sistema Cometa y la realidad que viven las víctimas de violencia de género". Además, le ha recriminado el "gesto encarándose" ante quien le decía esas palabras, lo que "refleja simplemente el poder que prefiere la ideología a la compasión".

En este sentido, Franco ha manifestado que la "verdadera herencia" de su gestión no es la igualdad, es "más miedo, el miedo de las víctimas cuyos sistemas de protección fallan". La diputada ha criticado que Redondo hable de que "la tecnología no es infalible" y que fue una "simple" incidencia técnica que se resolvió en 12 horas. "12 horas en la vida de una mujer amenazada son una eternidad, 12 horas que retratan un feminismo de consigna satisfecho de si mismo, pagado de si mismo y que no respeta el dolor de las víctimas", ha subrayado.

La parlamentaria del PP ha añadido a esto la "impunidad" de los "depredadores sexuales excarcelados por la 'ley de solo sí es sí', maltratadores beneficiados por los fallos del sistema Cometa, por esa pérdida de datos", así como el "abandono" de las mujeres que ven "cómo la Ley trans amenaza derechos y espacios" o las víctimas de trata que "siguen esperando desde hace siete años una ley integral". "Esa es su herencia, ministra", ha subrayado.

A todo ello, la ministra de Igualdad ha replicado que "lecciones de feminismo ninguna" porque los parlamentarios del PP han votado "sistemáticamente en contra de todos los avances" y "han recurrido de inconstitucionalidad todas las leyes que suponen avances para las mujeres para que los anulara el Tribunal Constitucional".

"No contentos con ello, ahora están en connivencia con el partido de ultraderecha para negar absolutamente los avances y también negar la violencia de género. Es la realidad, ahí está la hemeroteca, si no les gusta haber votado otra cosa", ha subrayado Ana Redondo, que comparecerá esta tarde en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, a petición propia, para informar sobre las pulseras.

REDONDO PIDE RETIRAR LA PREGUNTA

Previamente, la ministra ha pedido que la pregunta fuera retirada porque "contraviene el reglamento" de la Cámara Baja y ha exigido "respeto" y que los diputados del Grupo Popular "hagan bien su trabajo". La presidenta, Francina Armengol, ha rechazado la solicitud de Redondo.

"Esta pregunta está calificada por los servicios jurídicos, está en el orden del día, la ha formulado la diputada y tiene el turno de réplica. Cuando usted quiera", ha zanjado la presidenta del Congreso dirigiéndose a la 'popular' Silvia Franco.