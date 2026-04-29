PP dice que "da miedo un gobierno que estuvo liderado por un putero" y Redondo denuncia "batiburrillo de cuestiones"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha señalado este miércoles que "da miedo un gobierno que estuvo liderado por un putero", mientras la ministra de Igualdad, Ana Redondo ha denunciado "batiburrillo de cuestiones".

"¿Sabe, ministra, lo que da miedo de verdad? Todos los depredadores que están en la calle como consecuencia de su ley de solo sí es sí. ¿Sabes quiénes sienten miedo, señora ministra? Las mujeres que no se sienten protegidas por las pulseras antimaltrato. ¿Y sabe lo que da miedo? Un gobierno que estuvo liderado por un putero que sigue estando en su ADN", ha asegurado el 'popular'.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde ha preguntado a Redondo si "mantiene que su Gobierno es feminista".

En este sentido, la ministra ha cuestionado el compromiso feminista de la ministra y el del Gobierno, al que ha reprochado su gestión en materia de igualdad. Así, ha mencionado informes de organismos como la ONU para cuestionar leyes impulsadas por el Gobierno, como la normativa trans, y de la OCU, en el que, según el diputado, señala como "tratan a las mujeres: puta uno, puta dos, puta tres".

"Esa es la verdad de su igualdad, de su feminismo y con esas credenciales se planta usted sin que se le caiga la cara de vergüenza en Estrasburgo diciendo que el gobierno de España está en la vanguardia de la igualdad. Qué bien se está en Estrasburgo, ¿verdad, señora ministra? Mucho mejor que en Teherán y mucho mejor en ese escaño. Pues ya van dos manos derechas de Sánchez que han pasado por prisión. Veremos quién es el siguiente", ha expuesto.

Por su parte, Redondo ha acusado al PP de difundir "bulos" y de utilizar un discurso que, en su opinión, perjudica a las víctimas. "Y da miedo por ese batiburrillo de cuestiones que insulta a las víctimas, que las pone a los pies de los caballos. Da miedo por sus bulos, por sus mentiras, y también da miedo porque últimamente se dedica a arropar acosadores, a estar a favor de acosadores, siempre que sean de su propio partido, como el alcalde de Móstoles", ha indicado.

Si bien, ha dicho que este "modus operandi" del PP no "sorprende nada". "Este es su feminismo, el feminismo que aplicó con Nevenka. Veinte años después no ha cambiado nada", ha subrayado.

También ha reprochado a los 'populares' su "incoherencia", al considerar que, mientras reciben fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pactan con otras fuerzas políticas medidas que, según ha afirmado, suponen recortes o retrocesos en políticas de igualdad. En esta línea, ha advertido de lo que ha denominado el modelo de las "tres D": desaparición de organismos de igualdad, derogación de leyes y discriminación.

"Mire, no se puede ser liberal y a la vez abrazar el fascismo, el racismo y el machismo. No se puede sorber y soplar. No se puede estar en misa y repicando a la vez", ha concluido.