El PP interpelará este miércoles a Redondo en el Congreso sobre la defensa de las víctimas de violencia de género

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP interpelará este miércoles a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre la defensa de las víctimas de violencia de género y las medidas que se están tomando desde su departamento.

Precisamente, el PP pidió en la Cámara Baja la comparecencia de Redondo, con el objetivo de que diera cuenta de las medidas que está adoptando "para acabar con el machismo imperante" en "su Gobierno y su partido", tras los casos del dirigente del PSOE Francisco Salazar, acusado de tener comportamientos inadecuados con mujeres que trabajaban en su equipo, y del exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.

Si bien, la petición de comparecencia fue rechazada por la Diputación Permanente del Congreso, con el voto en contra del PSOE y sus socios parlamentarios, salvo Junts que se abstuvo.

En esta línea, el diputado del PP Jaime de los Santos criticó entonces que la gestión de Redondo al frente del Ministerio de Igualdad "ni siquiera es mejorable porque no hay gestión". Además, le afeó que hable de "leyes abolicionistas" de la prostitución cuando "en su partido hay puteros para aburrir".

Por su parte, la diputada del PSOE Andrea Fernández anunció que la ministra de Igualdad irá "a comparecer, pero lo hará para hablar de las leyes en las que está trabajando el Ministerio de Igualdad y, sobre todo, para exponer todo lo relativo al repunte de violencia de género que se produce todos los veranos".

El Ministerio de Igualdad trabaja en la actualidad en las leyes de violencia vicaria, trata y abolición de la prostitución. La primera de ellas, la ministra avanzó recientemente que está previsto que llegue al Consejo de Ministros este mismo mes de septiembre. Mientras, las dos últimas, tardarán algo más.