La candidata al Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, durante un mitin del PP, a 14 de noviembre de 2026, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha solicitado este miércoles la comparecencia urgente en la Diputación Permanente del Congreso de las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Educación, Milagros Tolón, para que den explicaciones sobre las pulseras para maltratadores y sobre el alquiler de una vivienda de protección oficial (VPO) en Toledo, respectivamente.

Según fuentes de la formación, esta petición se produce tras la difusión este miércoles de unos audios en los que, según denuncian, la titular de Igualdad reconoce en privado que los dispositivos fallan en su "esencia", que el sistema funcionaba mejor "hace tres o cuatro años" y que la falta de una geolocalización adecuada distorsiona la protección de las víctimas.

Para la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz, lo ocurrido es "absolutamente intolerable e indefendible". "Resulta desgarrador imaginar la angustia, el miedo y la impotencia que deben sentir las víctimas y sus familias. A su sufrimiento se suma ahora la indignación y la sensación de haber sido profundamente desprotegidas. Sánchez, de nuevo, abandona a las mujeres. Este 29 de noviembre tenemos que votar en defensa propia", ha indicado.

Desde el PP, subrayan que se trata de un asunto de "extraordinaria gravedad y de especial sensibilidad", al mismo tiempo que recuerdan que la gestión de estos dispositivos está siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía Europea.

En cuanto a Tolón, la formación quiere que aclare todos los extremos de las informaciones relativas al alquiler de su vivienda de protección oficial de régimen especial en Toledo. "Una operación que consideramos incomprensible e indecente", ha señalado Muñoz.

En esta línea, ha pedido a la ministra que explique en qué condiciones se produjo el alquiler, "especialmente después de haber reconocido que no contaba con la autorización correspondiente". "Estamos ante un nuevo ejemplo de la hipocresía del PSOE en materia de vivienda", ha afirmado.