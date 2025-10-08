El PP pide en el Senado reprobar a Redondo por su "silencio" con las pulseras y PSOE y socios les llaman "oportunistas"

Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas frente a la fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido este miércoles en el Senado reprobar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su "silencio" tras los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores y PSOE y socios les han tachado de "oportunistas".

Así lo han puesto de manifiesto durante el debate en la Cámara Baja de la moción del PP en la que pide la reprobación de Redondo por los fallos en el Sistema Cometa, encargado del seguimiento de los dispositivos telemáticos. En la iniciativa, también solicita "actualizar y dar transparencia" a los datos sobre excarcelaciones y reducciones de condena derivadas de la ley del 'solo sí es sí'.

En defensa de la moción, la senadora del PP María Emma Buj ha acusado a la ministra de haber "ocultado" y "tapado" las incidencias en las pulseras. Si bien, ha señalado que el motivo para reprobar a Redondo y pedir su cese "no es un fallo en un sistema electrónico", sino su "silencio" y "falta de transparencia".

En este sentido, se ha referido a la investigación "exhaustiva" que se ha iniciado desde el Ministerio de Igualdad y ha reclamado una auditoría independiente. "Ya tenemos la experiencia de las investigaciones del Ministerio de Transportes con las contrataciones de amigas del señor Ábalos, esas que recibían pendientes, sobres y chistorras", ha explicado.

También ha reconocido que la tecnología pueda fallar, pero ha añadido que lo que no debería hacerlo "nunca" es "la celeridad en la toma de decisiones y la transparencia por parte de los responsables políticos". "Es el silencio de la ministra de Igualdad, su falta de actuación, su complicidad indirecta con los agresores lo que hace inexcusable su reprobación. La dignidad de las víctimas merece su dimisión o su cese inmediato", ha recalcado.

Igualmente, para el PP, la ministra debería pedir perdón a las víctimas "porque la desprotección, la inquietud, no provienen del ruido mediático, provienen de su propia negligencia". Así lo ha puesto de manifiesto respecto a las disculpas que pidió Redondo en el Senado recientemente a las mujeres por el "ruido" generado.

Por otro lado, la socialista María del Carmen Silva ha lamentado que el PP "utilice" el "dolor" de las víctimas de violencia machista como "arma arrojadiza". Además, ha añadido que el "único interés" de los 'populares' es "continuar en esta deriva de alarma injustificada e injustificable".

"La lucha contra la violencia machista no es una trinchera parlamentaria. No es una etiqueta para golpear al adversario político. Es una causa democrática, ética y colectiva que ha costado, repito, décadas de lucha, de consenso y de trabajo institucional", ha destacado.

Asimismo, ha denunciado el "oportunismo" y la "hipocresía" del PP y ha tildado de "fundamental" la "unidad" para la lucha contra la violencia machista.

VOX DENUNCIA "POLÍTICAS TOTALMENTE INÚTILES"

Mientras, Paloma Gómez, de Vox, ha acusado al Ministerio de Igualdad de "malgastar" y "despilfarrar" el presupuesto en "políticas totalmente inútiles". A su juicio, el departamento que dirige Redondo "no protege a nadie" y "solo distrae con ideología barata". "Este escándalo, señorías, no es un accidente, es un síntoma de un ministerio hinchado e ideologizado donde la forma prima sobre el fondo", ha destacado.

Por Junts, la senadora ha lamentado el "nefasto episodio" de la gestión de las pulseras para maltratadores pero ha acusado al PP de "arrastrar" esta temática sin aportar ningún argumento "para encontrar un consenso" y de aprovechar "cualquier ocasión para cargar contra el Gobierno".

Para el BNG, es una "indecencia política inadmisible utilizar a las víctimas, revictimizarlas y recosificarlas, como está haciendo el Partido Popular". En todo caso, María Carmen Da Silva ha defendido "rigurosidad" y la realización de auditar fallos en el sistema para que no se repitan, así como la reparación de las víctimas.

Mientras, por el PNV, María Dolores Etxano ha rechazado la moción del PP porque, según ha explicado, la formación realiza una "utilización partidista de una cuestión extremadamente grave, como es la violencia estructural que sufren las mujeres víctimas de violencia machista". "No contribuye a mejorar su protección. Las víctimas necesitan instituciones que cooperen, no partidos que compitan en ver quién reprocha más", ha añadido.

Por UPN, María Mar Caballero ha coincidido con los 'populares' en que Redondo sabía los fallos del sistema y lo "tapó" y ha denunciado su "negligencia" en la gestión. "Tenemos un feminismo muy de pacotilla, que tenemos que pensar en serio en lo que las mujeres tienen necesidad, en defender la dignidad de todas, sean de donde sean, y la libertad de todas. Y hoy por hoy, esta ministra no lo hace y este Gobierno tampoco", ha subrayado.

Finalmente, por parte de Más Madrid, Carla Antonelli ha dicho que "lo último" que le importa al PP son las mujeres. "Nos avergüenzan a todas y a todos nosotros cada vez que traen este tipo de reprobaciones", ha apuntado. Además, ha reprochado a los 'populares' que "nunca jamás" hayan estado al lado del feminismo en los grandes momentos históricos.