El PP reprocha al PSOE que esté pidiendo priorizar la acogida familiar de menores tutelados cuando ya es así por ley

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reprochado este miércoles al PSOE que esté defendiendo en el Congreso una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a priorizar la acogida familiar a la residencial, especialmente en menores de 6 años, cuando ya existe una ley que así lo recoge.

En concreto, la iniciativa socialista que se ha debatido este miércoles en el Pleno de la Cámara baja se llama al Ejecutivo a buscar un acuerdo con las comunidades para que ningún menor de seis años sea acogido en un centro residencial y a potenciar el acogimiento familiar y el reconocimiento institucional de las familias acogedoras.

Durante la defensa del texto, la representante del PSOE en este debate, Sonia Guerra, ha puesto el foco en "el incremento de acogimientos de carácter urgente" y la disminución, en un 15,3%, de los ofrecimientos de acogimientos familiares, siendo levemente superior el número de ofrecimientos en el ámbito familiar del menor (1.102) que en familia ajena (1.102). Esta situación supone una modificación de la tendencia de años anteriores, según ha indicado.

Al mismo tiempo, ha destacado que sólo el 6% de las bajas en los centros de menores son por paso a acogimiento familiar y el 11% por reintegración familiar. Además, ha señalado que únicamente el 9% de los menores tutelados con discapacidad se encuentra en una situación de acogimiento familiar.

Ante esta situación, el PSOE considera necesario poner en marcha "políticas públicas de acogimiento familiar más efectivas, como uno de los elementos que ayuden a la hora de abordar el necesario proceso de desinstitucionalización de la infancia y adolescencia en España".

También ve oportuno impulsar, junto con las comunidades autónomas, las medidas que hagan posible "una verdadera transición" desde el modelo de acogimiento residencial, predominante en España, hacia el modelo de acogimiento familiar, con el objetivo de que "no haya niñas, niños y adolescentes institucionalizados en España y, de este modo, hacer realidad su derecho a crecer en familia".

Ante esta defensa, la portavoz del principal partido de la oposición en este debate, Teresa Angulo, ha explicado que en 2015 se modificó el sistema de protección para la infancia que, entre otras medidas, incluía esta medida que prioriza la acogida familiar y también la acogida estable, frente a la temporal.

También ha señalado que, tras los datos presentados por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, que determinan una caída de esta práctica en un 23% en 2020, frente a 2018, los 'populares' propusieron al Gobierno con diferentes iniciativas medudas para trabajar en la reintegración familiar de los menores, campañas para promover la acogida familiar, apoyo para la inserción de los jóvenes, o aumentar los recursos para las familias acogedoras, entre otras.

Es por eso que, ahora, reprocha al PSOE que esté reclamando medidas similares en el Congreso cuando, ha apuntado, ahora están en el Gobierno y "sólo tiene que aplicar la ley". "Déjense de anuncios y pasen a los hechos", ha advertido Angulo.

Muy críticos con los socialistas han estado también desde Vox. Su portavoz en este debate, María de la Cabeza, ha rechazado el sistema actual de acogida que, a su juicio, se vale de una valoración subjetiva de agentes sociales y "sin intervención de un juez" para dejar "a un menor desamparado" y "apartado de su familia".

Así, ha denunciado que casi 50.000 niños en 2020 hayan tenido que ser atendido por estos servicios institucionales y que "más de 23.000" estén "atrapados en un sistema que no funciona". A su juicio, no es necesaria la petición socialista y ha pedido al principal partido que sustenta el Gobierno que "solucionen los problemas" y no vayan a "pedir nada" a los grupos del Congreso.

Por su parte, los grupos parlamentario catalanes y vascos han recordado al PSOE que este tema es de competencia autonómica y les han pedido que respeten esta situación.

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos, Sara Giménez, ve "acertada" la postura de impulsar el acogimiento familiar, aunque ha señalado que la iniciativa presentada carece de "ambición"; mientras que el diputado de Foro Asturias, Iñigo Martínez Oblanca, ha apuntado que echa de menos en el texto "una mención especial" a medidas que impliquen "no separar a los niños de las familias" que, a su juicio, sería lo más beneficioso para ellos.