PSOE acusa a PP de "traicionar" el Pacto contra la violencia machista y los populares replican: "Protegen a sus puteros"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Lidia Guinart ha criticado la "deriva" del Partido Popular porque "se escoran hacia la extrema derecha y están traicionando el Pacto de Estado contra la violencia de género".

Ante estas palabras, la diputada del PP Beatriz Fanjul ha reprochado a los socialistas que son ellos "quienes manipulan, ocultan y protegen a sus puteros" y quienes han "ocultado los fallos en las pulseras" para los maltratadores.

Así lo han manifestado las diputadas en el Pleno del Congreso de los Diputados durante el debate de la proposición no de ley del PSOE para proteger a las víctimas y combatir los efectos del negacionismo de la violencia de género.

La iniciativa socialista alerta de "los efectos perversos de las fake news, las manipulaciones de datos y la mala fe de algunos actores políticos y organizaciones sociales" e insta a atajar los discursos machistas en todas sus manifestaciones.

El texto recuerda que cerca de medio millar de niños y niñas han quedado en situación de orfandad desde 2013 porque "un hombre, en muchas ocasiones su propio padre, ha matado a su madre", al tiempo que muchas mujeres no denuncian o retiran la denuncia por miedo o por falta de apoyos en su entorno, "porque temen ser revictimizadas en el proceso".

Además, avisa de que surgen nuevas formas de agresión, control y persecución, como es la violencia digital, que ya recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en febrero de este año.

"Frente a este panorama, y a pesar del clamor y del compromiso que supone el Pacto de Estado, las falsedades, las fake news, las manipulaciones de datos y la mala fe de algunos actores políticos y organizaciones sociales que apoyan la ideología negacionista hacen más difícil, si cabe, el combate contra la violencia machista", señalan los socialistas.

De este modo, el PSOE insta al Gobierno combatir el negacionismo de la violencia de género y los discursos machistas, en cualquiera de sus manifestaciones y medios, reconociendo el carácter estructural y específico de la violencia contra las mujeres y en cumplimiento del renovado Pacto de Estado.

La diputada del PP ha señalado que, aunque la proposición no de ley es "muy solemne, muy sensata y muy moralista, la realidad es otra": "Quienes han fallado a las mujeres una y otra vez, quienes han aprobado leyes que han beneficiado a agresores, quienes han ocultado fallos, quienes han protegido a acosadores en sus filas, quienes han despreciado a las propias mujeres de su partido, son únicamente ustedes".

"NO QUIEREN COMBATIR LA VIOLENCIA, QUIEREN COMBATIR A VOX"

Por su parte, la diputada de Vox Rocío de Meer ha reprochado al PSOE que califiquen a su formación de "supremacistas negacionistas". "Esa es la prueba de que no quieren combatir la violencia, quieren combatir a Vox", ha dicho.

De Meer ha afirmado que Vox "no niega la violencia contra las mujeres" algo que, en sus palabras, "sería absurdo, como decir que el agua no moja".

Así, ha recalcado que lo que Vox niega "es el dogma feminista de la violencia de género porque reduce la violencia exclusivamente a aquella violencia que ejerce un hombre sobre una mujer dentro de una relación de afectividad" y deja fuera actos de violencia dentro del hogar y el resto de vínculos que pueden provocar la violencia. "Deberían hablar menos con charos feministas y mucho más con criminólogos", ha aconsejado al PSOE.

Por otro lado, la diputada de Sumar Esther Gil de Reboleño ha dicho que Vox no va a ir a la manifestación por el 25N "porque no creen en la violencia machista" y ha advertido de que "la violencia machista existe y sigue siendo una de las heridas abiertas". "No es un debate teórico ni una disputa partidista, es la realidad cotidiana de millones de mujeres", ha asegurado.

La diputada de ERC Pilar Vallugera ha avanzado que votarán a favor de la iniciativa pero ha precisado que está "perpleja en unas cuantas cosas". "Pensaba que se referían básicamente al papel de Vox, pero veo que han ido contra el PP, que es firmante del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que, por tanto, se supone que admite que existe, y eso puede hacer que nos estemos despistando un poco todas", ha señalado.

Asimismo, la diputada de Junts Pilar Calvo Gómez ha apuntado que "negar a los miles de mujeres víctimas, a los miles de niños y niñas víctimas, al maltrato, a las agresiones físicas y verbales, es como pretender tapar el sol con la mano".

Desde EH Bildu han avisado al PSOE que el problema de la violencia de género "no se soluciona mediante una proposición no de ley en la que el Gobierno insta al Gobierno a cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia Machista combatiendo el negacionismo y los discursos machistas", sino que, en su opinión, "la solución real pasa por poner en práctica políticas netamente feministas".

Para la diputada de EAJ-PNV Maribel Vaquero Montero, "la violencia de género es la manifestación más grave de la desigualdad y discriminación que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo. "Quienes niegan su existencia perpetúan la desigualdad y dan alas a una visión de sociedad en la que la mujer se tiene que supeditar al mandato del hombre, es decir, a una sociedad machista", ha lamentado.

La diputada de Podemos Noemí Santana Perera ha incidido en que "negar la violencia machista no es una opción inocente, es sin lugar a dudas una agresión política hacia las mujeres". Por ello, ha exigido "medidas valientes".

En la misma línea, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha alertado de que las mujeres que sufren violencia de género "tienen que soportar con indignación cómo se manipulan los discursos para convertir su sufrimiento en una guerra política, para convertir su sufrimiento en un discurso electoralista". "El negacionismo se cura lamentablemente cuando la asesinada es tu hija, tu hermana o tu amiga", ha manifestado.

Por último, la diputada de Compromís Águeda Micó ha recalcado que "el negacionismo no es una opinión, es un ataque directo a la vida de las mujeres". "Necesitamos instituciones valientes, con protocolos actualizados. Negar la violencia machista mata", ha concluido.