PSOE impulsa en el Congreso erradicar el matrimonio forzado mediante la cooperación internacional feminista

Archivo - Un grupo de mujeres en Níger - UNICEF/UNI324103/HARO - Archivo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para impulsar la erradicación del matrimonio forzado a nivel global, al considerarlo "una prioridad en la agenda internacional de derechos humanos y una de las formas más graves de violencia contra mujeres y niñas".

La iniciativa pone el foco en la necesidad de reforzar la respuesta global ante una realidad que afecta a millones de menores en todo el mundo.

Para avanzar en la erradicación mundial del matrimonio forzado, el PSOE propone reforzar la cooperación española con un enfoque feminista para prevenir y erradicar esta práctica desde una perspectiva integral y centrada en las víctimas. También plantea actuar en materia educativa desde foros internacionales para evitar el abandono escolar, derribando barreras que dificultan la permanencia de las niñas en las aulas, como el acceso a agua potable.

Asimismo, la PNL aboga por impulsar medidas jurídicas y políticas integrales que aborden las causas estructurales del matrimonio forzado, como la desigualdad de género, y protejan los derechos de mujeres y niñas. Junto a ello, se propone desarrollar campañas de sensibilización y educación en igualdad, en colaboración con organizaciones internacionales, la sociedad civil y actores locales, así como promover en el ámbito de Naciones Unidas acciones coordinadas para visibilizar y erradicar esta práctica a nivel global.

"El retroceso en materia de igualdad de género a nivel mundial como consecuencia del auge de la ultraderecha agrava esta situación", ha alertado la asociación Valentes i Acompanyades, impulsora de la iniciativa.

A juicio de la portavoz socialista de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, María Luisa García Gurrutxaga, es fundamental que España apueste por una cooperación internacional feminista, y advierte que "al ritmo actual, harán falta otros 300 años para acabar con el matrimonio forzado".

Por último, la formación subraya que el matrimonio forzado provoca que mujeres y niñas carezcan de autonomía personal y económica y, en muchos casos, traten de huir, lleguen a autoinmolarse o se suiciden para evitar o eludir ese matrimonio.