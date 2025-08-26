El PSOE y sus socios rechazan la comparecencia de Redondo sobre los casos de machismo en PSOE y Gobierno

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo durante una comparecencia en el Congreso. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Redondo comparecerá sobre las leyes en las que está trabajando y sobre el repunte de la violencia machista, según diputada socialista

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, formulada por el PP para que diera cuenta de las medidas que está adoptando "para acabar con el machismo imperante" en "su Gobierno y su partido", tras los casos del dirigente del PSOE Francisco Salazar, acusado de tener comportamientos inadecuados con mujeres que trabajaban en su equipo, y del exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.

La petición de comparecencia ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE y sus socios parlamentarios, salvo Junts que se ha abstenido, y el voto a favor del PP y Vox. En total, la propuesta ha recibido 33 votos a favor, 35 en contra y una abstención.

El diputado del PP Jaime de los Santos ha criticado que la gestión de Redondo al frente del Ministerio de Igualdad "ni siquiera es mejorable porque no hay gestión". Además, le ha afeado que hable de "leyes abolicionistas" de la prostitución cuando "en su partido hay puteros para aburrir".

"Hay puteros por todas partes", ha asegurado De los Santos para citar desde "las grandes orgías del señor Luis Roldán, al caso del Tito Berni y sus repugnantes fotografías", pasando por "el abuso sistemático del señor Ábalos de mujeres prostituidas" o el negocio de "las saunas" de la familia de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"¿Ustedes de qué van? Ustedes que venían siendo los más feministas", ha preguntado De los Santos, al tiempo que ha apuntado que Redondo debe "sentir vergüenza". "Ya que no dimite, que si tuviera un pelo de responsabilidad, un poco de altura moral ya lo hubiera hecho, pues que comparezca", ha añadido.

La diputada del PSOE Andrea Fernández ha acusado al PP de querer "enfangar, polarizar y sacar algún rédito político con todo esto" poniendo en práctica una política "basura" y ha anunciado que la ministra de Igualdad irá "a comparecer, pero lo hará para hablar de las leyes en las que está trabajando el Ministerio de Igualdad y, sobre todo, para exponer todo lo relativo al repunte de violencia de género que se produce todos los veranos".

Asimismo, ha afeado al PP algunos casos en su partido que son "espejos" que "deberían avergonzarles" como el presunto caso de acoso sexual que implica a uno de sus consejeros en Galicia, Alfonso Villares, al que "el señor Rueda ha protegido durante meses" o el del "alcalde de Algeciras".

Igualmente, la diputada de Sumar Verónica Martínez ha expresado sus dudas sobre las "verdaderas intenciones" del PP al plantear esta petición de comparecencia y ha acusado al partido de Núñez Feijóo de "proteger" a acosadores, citando el caso del consejero de Galicia acusado de acoso sexual. Además, ha criticado que el PP "institucionaliza el machismo" y le ha afeado que gobierne con Vox que "niega la violencia machista".

Por su parte, la diputada de Vox María de los Reyes Romero ha calificado de "irónica" la petición de comparecencia del PP "porque nadie en su sano juicio puede tener esperanza de que el Partido Socialista, con tanta solera y con tanta tradición en materia de prostitutas y sobrinitas, realmente tenga intención de acabar con estas prácticas".

"Conocemos bien la caradura de un partido lleno de puteros que, sin embargo, tiene la desvergüenza de pretender ser el partido más feminista de la historia", ha criticado.