La Red de Centros de Innovación Territorial y '65yMás', entre los III Premios de la PMP por el Día de los Mayores

III Premios de la PMP por el Día de los Mayores - PMP

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red de Centros de Innovación Territorial (Red CIT) y el diario '65yMás' se encuentran entre los III Premios PMP-Día Internacional de las Personas Mayores, galardones que reconocen la labor de personas, entidades y proyectos comprometidos con la defensa de los derechos, la participación y el bienestar de las personas mayores.

Según ha informado la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), la Red de Centros de Innovación Territorial (Red CIT), impulsada por la Secretaría General para el Reto Demográfico, ha sido galardonada en la categoría Institucional por "promover un modelo de innovación territorial basado en la colaboración entre administraciones públicas, empresas, universidades, entidades sociales y ciudadanía". Este ha señalado que está "orientado al fortalecimiento del medio rural mediante la generación de oportunidades, la lucha contra la despoblación y el impulso del desarrollo social y económico de los territorios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas que residen en ellos, especialmente de las personas mayores".

Igualmente, el jurado ha valorado su capacidad "para impulsar soluciones innovadoras frente a los desafíos demográficos, favorecer la cohesión territorial y reforzar el tejido comunitario, situando a las comunidades locales como protagonistas de su propio desarrollo".

En la categoría Medios de Comunicación e Imagen Social de las Personas Mayores, la PMP ha reconocido al diario '65yMás' por su contribución a promover "una visión más realista, diversa y libre de estereotipos sobre las personas mayores mediante un periodismo especializado, riguroso y comprometido con sus derechos".

El jurado ha destacado su labor a la hora de visibilizar los retos y oportunidades asociados al envejecimiento, así como su contribución a sensibilizar a la opinión pública sobre cuestiones como el edadismo, la brecha digital, la exclusión financiera, la soledad no deseada o los cuidados, consolidándose como un medio de referencia en este ámbito.

En la categoría Acción en Beneficio de las Mujeres Mayores, el galardón ha sido concedido al proyecto 'Edadismo y Género', desarrollado por el Área de Servicios Sociales, Igualdad y Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Cuenca.

El jurado ha reconocido una iniciativa que "sitúa a las mujeres mayores en el centro de las políticas públicas de igualdad y que contribuye a visibilizar y combatir la doble discriminación que muchas de ellas sufren por razón de edad y género". A través de actuaciones de sensibilización, investigación, participación y trabajo comunitario, el proyecto "promueve sus derechos, impulsa su participación social y fortalece espacios de desarrollo personal y colectivo, especialmente en el ámbito rural".

Por otro lado, el proyecto 'Afromayores. Historias anónimas para hacer historia' ha sido premiado en la categoría Lucha contra el Edadismo, "por recuperar y dar visibilidad a las experiencias vitales de personas mayores africanas y afrodescendientes, poniendo en valor su memoria, sus contribuciones a la sociedad y su diversidad".

"Desde una perspectiva interseccional, la iniciativa contribuye a combatir estereotipos y prejuicios asociados a la edad, el origen o la identidad cultural, promoviendo una imagen del envejecimiento basada en la participación, la inclusión, el reconocimiento y el respeto a la diversidad", ha apuntado la PMP.

RECONOCIMIENTOS A PACA TRICIO Y FERNANDO ONÉGA

Además, el jurado ha acordado conceder dos reconocimientos especiales, a título póstumo, a Paca Tricio, una de las precursoras de la PMP, y al periodista Fernando Ónega. En el caso de la primera, el reconocimiento destaca "toda una vida de compromiso, liderazgo e incansable defensa de los derechos de las personas mayores y de su participación activa en la sociedad". Por su parte, Ónega recibirá este homenaje "por su extraordinaria trayectoria periodística y por su constante contribución a la promoción de una imagen respetuosa, digna y comprometida de las personas mayores".

La ceremonia de entrega de los galardones se celebrará el próximo 30 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos de la Dirección General de la ONCE, en Madrid. Durante el acto se hará entrega de los cuatro premios y de los dos reconocimientos especiales, en una cita que reunirá a representantes institucionales, entidades sociales y organizaciones comprometidas con la promoción de los derechos de las personas mayores.